STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf amerikanische Eisenbahngesellschaft gefragt

Charts zu den Werten im Artikel MORGAN STANLEY PLC/CALL/RWE AG/40/0.1/15.12.23

MORGAN STANLEY PLC/CALL/UNION PACIFIC/250/0.1/19.01.24

MORGAN STANLEY PLC/CALL/NEXTERA ENERGY/77.5/0.1/19.01.24

EUWAX

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Union Pacific (WKN MD3HVM)

Seit gestern steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf die amerikanische Eisenbahngesellschaft Union Pacific ein. Union Pacific ist in 23 westlichen US-Bundesstaaten aktiv. Im vergangenen Quartal konnte der Net Income von 1,3 Milliarden US-Dollar auf über 1,6 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert werden. Zuletzt kündigte der Vorstand eine Erhöhung der Quartalsdividende um 10% auf 1,30 US-Dollar je Aktie an. Die Aktie legt 0,5% auf 220,90 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf NextEra Energy (WKN MD3WHE)

Ebenfalls seit gestern wird ein Call-Optionsschein auf NextEra Energy von den Derivateanlegern an der Euwax gekauft. Die NextEra Tochtergesellschaft NextEra Energy Ressources ist mit seinen verbundenen Unternehmen der weltweit größte Erzeuger von erneuerbarer Energie aus Wind und Solar. Daneben betreibt das Unternehmen auch noch sieben Kernkraftwerke in Florida. Die NextEra-Aktie notiert mit 68,20 Euro nahezu unverändert.

3. Call-Optionsschein auf RWE (WKN MD1UY7)

Dagegen wird ein Call-Optionsschein auf RWE von den Anlegern verkauft. Der Energieversorger konnte im ersten Quartal 2022 seinen Umsatz um 68% auf über 7,9 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Das EBITDA legte um 65% auf 1,46 Milliarden Euro zu. Die RWE-Aktie erreichte im frühen Handel ein neues 10-Jahreshoch bei 42,80 Euro.

Euwax Sentiment Index

Nach einem positiven Start notiert der Euwax-Sentiment überwiegend im negativen Bereich. Anscheinend trauen die Stuttgarter Derivateanleger dem DAX nicht den nachhaltigen Sprung über die 14.200 Punkte zu.

Börse Stuttgart auf YouTube

The trend is your friend, besagt eine alte Börsenweisheit - das Problem dabei ist nur: An den Aktienmärkten gab es in den letzten Jahren und Jahrzehnten gleich eine ganze Menge Trends. Und viele davon erwiesen sich im Nachhinein leider nicht als das nächste große Ding, genauso wenig wie die einstmals vielversprechenden Aktien.

Gemeinsam mit Andreas Lipkow von der comdirect werfen wir daher einen Blick auf Solar, 3D-Druck, Wasserstoff, Biotech und viele weitere Hypes der vergangenen Jahre - immer verbunden mit der Frage: Gelingt diesen Trends und damit auch den Aktien doch noch der große Durchbruch und wenn ja, woran erkennt man das als Anleger?

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=56Z-zW5AxIU

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)