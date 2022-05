MERCADOLIBRE - Abwärtsbewegung vorbei?

Mercadolibre Inc. - WKN: A0MYNP - ISIN: US58733R1023 - Kurs: 834,880 $ (Nasdaq)

Die Mercadolibre-Aktie legte in den letzten Jahren eine steile Rally hin und markierte im Januar 2021 ein Allzeithoch bei 2.020,00 USD. Anschließend bildet der Wert ein Doppeltop aus. Dieses vollendete er im November 2021. Das rechnerische Ziel daraus lag bei 788,941 USD. In der letzten Woche notierte die Aktie im Tief bei 640,00 USD.

Mit diesem Tief setzte die Aktie auf dem Aufwärtstrend seit November 2008 auf. Dort startete eine Erholung, welche die Aktie in die Nähe des Widerstands bei 858,99 USD führte.

Kann die Erholung weitergehen?

Die Erholung in der Mercadolibre-Aktie nähert sich einer wichtigen Hürde bei 858,99 USD. Ein Ausbruch darüber wäre ein Fortsetzungssignal für die Erholung der letzten Tage. In diesem Fall könnte es zu einem weiteren Anstieg gen 1.262,38 USD und damit an die Nackenlinie des Doppelbodens kommen.

Sollte der Wert allerdings doch noch unter 640,00 USD abfallen, ergäbe sich ein Fortsetzungssignal für die Abwärtsbewegung der letzten Monate. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 417,91 USD kommen.

Fazit: Die Abwärtsbewegung der letzten Monate könnte ihren Tiefpunkt gefunden haben. Neue Allzeithochs wird es aber so schnell nicht geben.

Mercadolibre - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)