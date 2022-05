IRW-News: Volt Resources Limited: Volt Resources Limited: Erfolgreiche außerbörsliche Aktientransaktion und Erlösgenerierung durch Optionsausübungen

IRW-PRESS: Volt Resources Limited: Volt Resources Limited: Erfolgreiche außerbörsliche Aktientransaktion und Erlösgenerierung durch Optionsausübungen

Wichtigste Eckdaten

Charts zu den Werten im Artikel Volt Resources

- 170 Millionen Aktien in Besitz von SBC Global werden im Zuge einer außerbörslichen Aktientransaktion auf bestehende und neue qualifizierte Aktionäre übertragen

- Großes Volumen möglicher Aktienverkäufe wird abgezogen

- Peak Asset Management leitet die außerbörsliche Aktientransaktion

- Aktuelle Ausübung von nicht gelisteten Optionen im Besitz von drei Großaktionären bringt Volt einen Erlös in Höhe von 0,54 Millionen Dollar

- Die Finanzmittel werden verwendet, um:

- die Pläne des Unternehmens, in den Vereinigten Staaten und Europa zu einem Produzenten von Batteriegrafit zu avancieren, weiterzuverfolgen

- die Finanzierung der Erschließung von Bunyu voranzutreiben und

- gegebenenfalls weitere Investitionen in die Grafitmine und -verarbeitungsanlage von Zavalievsky zu tätigen

Der Graphitproduzent und Batteriematerialentwickler Volt Resources Limited (ASX: VRC) (Volt oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss einer außerbörslichen Aktientransaktion mit Übertragung von 170 Millionen Aktien aus dem Besitz des SBC Global Investment Fund an eine Reihe von bestehenden Großaktionären und qualifizierten Neuaktionären zu 1,75 Cent pro Aktie bekannt zu geben. Es wurde nicht in Betracht gezogen, dass die entsprechenden Aktien langfristig im Besitz von SBC Global Investment Fund verbleiben, sodass mit dem Abschluss der Aktientransaktion ein möglicher beträchtlicher Überhang, zu dem es ansonsten kommen könnte, beseitigt wird.

Anfang der Woche konnte Volt infolge der Ausübung von 54 Millionen nicht gelisteten Optionen zu je 1 Cent, die von den größten Aktionären des Unternehmens gehalten wurden, einen Erlös in Höhe von 540.000 Dollar generieren.

Managing Director Trevor Matthews meint dazu: Ich bin hochzufrieden, wie sehr sowohl unsere bestehenden Aktionäre als auch die neuen Aktionäre die außerbörsliche Aktientransaktion der von SBC Global gehaltenen Aktienanteile unterstützt haben. Die Firma Peak Asset Management hat die Transaktion, mit der ein großes Volumen möglicher Aktienverkäufe abgezogen wurde, perfekt koordiniert.

Der Mittelzufluss in Höhe von 540.000 Dollar aus der Ausübung von nicht gelisteten Optionen durch drei der größten Aktionäre von Volt kommt zur rechten Zeit und ist uns sehr willkommen. Damit erhält das Unternehmen jene Mittel, die es benötigt, um seine zahlreichen Aktivitäten im Bereich der Lieferkette für Grafitbatteriematerialien weiterzuverfolgen - von der Förderung bis hin zum Batterieanodenmaterial und anderen wertschöpfenden Produkten der Batterietechnologie.

Das Board von Volt bedankt sich bei unseren bestehenden Aktionären und heißt alle neuen Aktionäre herzlich willkommen. Wir hoffen auf eine lange und erfolgreiche Verbindung. Derzeit haben wir eine Vielzahl von Aktivitäten am Laufen und ich freue mich schon darauf, den Aktionären zu gegebener Zeit weitere Informationen zukommen zu lassen.

-ENDE-

Diese Mitteilung wurde vom Board von Volt Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Trevor Matthews

Managing Director

Tel: +61 8 9486 7788

Alex Cowie

Investor Relations

Tel: +61 412 952610

Volt Resources Ltd ACN 106 353 253

Level 25, 108 St Georges Terrace, Perth WA 6000

Tel: +61 (0)8 9486 7788

Folgen Sie uns auf Twitter: @ASXVolt

Über Volt Resources Limited

Volt Resources Limited (Volt) ist ein Grafitproduzent/-entwickler und ein Goldexplorationsunternehmen, das an der Australian Stock Exchange unter dem ASX-Code VRC notiert. Volt besitzt eine 70-%-Mehrheitsbeteiligung am Grafitgeschäft von Zavalievsky in der Ukraine. Zavalievsky befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Märkten und es sind bedeutsame Entwicklungen bei den LIB-Anlagen geplant, um die in Europa ansässigen Automobilhersteller und den Sektor der erneuerbaren Energien zu beliefern. ZG profitiert von einem bestehenden Kundenstamm und einer Lieferkette für Grafitprodukte, die auf einer hervorragenden Verkehrsinfrastruktur für Straßen-, Schienen-, Fluss- und Seefracht in Kombination mit einem zuverlässigen Stromnetz, einer ausreichenden Versorgung mit trinkbarem Grundwasser und guten Kommunikationsmöglichkeiten basiert. Siehe ASX-Pressemitteilungen von Volt mit dem Titel Volt to Acquire European Graphite Business following Completion of Due Diligence vom 14. Mai 2021 und Completion of the ZG Group Transaction Following Execution of New Convertible Securities Facility vom 26. Juli 2021.

Volt akquirierte drei Lizenzanträge, die Aussicht auf Lithium-Borat-Mineralisierung versprechen. Die Lizenzanträge beziehen sich auf ein Gebiet von insgesamt 291 km2 in Serbien, westlich und südwestlich der serbischen Hauptstadt Belgrad Siehe ASX-Pressemitteilung von Volt mit dem Titel Strategic European Lithium Acquisition - Jadar North vom 18. November 2021.

.

Volt treibt die Erschließung seines umfassenden, zu 100 % unternehmenseigenen Grafitprojekts Bunyu in Tansania sowie die Goldexplorationen in Guinea voran und nutzt dabei die bestehenden umfassenden Netzwerke des Unternehmens in Afrika.

Das Grafitprojekt Bunyu befindet sich in einer günstigen Position in der Nähe einer wichtigen Infrastruktur mit befestigten Straßen, die durch das Projektgebiet verlaufen, und einem einfachen Zugang zum 140 km entfernten Tiefseehafen von Mtwara. Im Jahr 2018 meldete Volt den Abschluss der Machbarkeitsstudie (Feasibility Study, die FS) hinsichtlich Phase 1 der Erschließung des Grafitprojekts Bunyu. Die Phase 1 der Erschließung basiert auf einer jährlichen Durchsatzrate für den Abbau und die Verarbeitungsanlage von 400.000 t Erz, um durchschnittlich 23.700 t an Grafitprodukten Siehe ASX-Pressemitteilung von Volt mit dem Titel Positive Stage 1 Feasibility Study Bunyu Graphite Project vom 31. Juli 2018. Das Unternehmen bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten vorliegen, die sich erheblich auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen auswirken könnten, und dass alle grundlegenden Annahmen und technischen Parameter, die die Schätzungen untermauern, weiterhin gelten und sich nicht grundlegend geändert haben.

pro Jahr zu produzieren. Ein Hauptziel der Phase 1 der Erschließung ist die Errichtung der Infrastruktur und der Marktposition zur Unterstützung der Erschließung des wesentlich größeren Phase-2-Erweiterungsprojekts bei Bunyu.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65866

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65866&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000VRC9

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.