DGAP-Adhoc: Straumann Group beabsichtigt PlusDental, einen europäischen Anbieter von ärztlich betreuten Clear Aligner Behandlungen, zu übernehmen (deutsch)

^ Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Ankauf/Vereinbarung Straumann Group beabsichtigt PlusDental, einen europäischen Anbieter von ärztlich betreuten Clear Aligner Behandlungen, zu übernehmen 20.05.2022 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- * PlusDental verbindet Expertise im Konsumenten-Marketing mit ärztlich betreuten Behandlungen und ergänzt damit die strategische Priorität der Gruppe, in Kieferorthopädie zu investieren * PlusDental erweitert die Präsenz der Straumann Group im Segment der ärztlich betreuten Konsumenten-Kieferorthopädie durch zusätzliche Marktabdeckung in Ländern wie den Niederlanden, Schweden und Grossbritannien * Der Kaufpreis beträgt rund CHF 135 Millionen Basel/Berlin, 20. Mai 2022: Die Straumann Group hat eine Vereinbarung zur vollständigen Übernahme von PlusDental, einem Anbieter von kieferorthopädischen Behandlungen in Europa, unterzeichnet. Diese Akquisition wird die Gruppe im strategisch bedeutsamen Endkonsumentengeschäft weiter stärken und weiteres Wachstumspotenzial freisetzen. PlusDental hat ein breites Netzwerk von Praxen in ganz Europa aufgebaut, das die Expansion der Gruppe insbesondere in den Niederlanden, Schweden und Grossbritannien beschleunigen wird. Guillaume Daniellot, CEO der Straumann Group, sagte: "Wir freuen uns, das PlusDental-Team in der Straumann Group willkommen zu heissen. Die Lösung des Unternehmens ergänzt unser bestehendes Angebot an Konsumentinnen und Konsumenten von kieferorthopädischen Behandlungen unter ärztlicher Betreuung perfekt und wird uns helfen, schneller zu expandieren. Mit seinem medizinischen Qualitätsanspruch und einem technologie- und datengetriebenen Ansatz hilft uns PlusDental unser medizinisches Fachwissen in diesem Bereich weiter auszubauen. Damit stellen wir eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung sicher. Außerdem eröffnet dies Zahnärztinnen und Zahnärzten zusätzliche Möglichkeiten, ihren Patientinnen und Patienten bequeme, klinisch fundierte und qualitativ hochwertige Behandlungen anzubieten, und so das Wachstum ihrer Praxen zu unterstützen". PlusDental bietet transparente Aligner - eine Alternative zu Zahnspangen - zur Behandlung von leichten und mittelschweren Zahnfehlstellungen im Frontzahnbereich, wie z. B. schiefe Zähne, eng stehende Zähne und Zahnlücken, an. Durch gezielte Werbung führt das Unternehmen Patientinnen und Patienten, die eine ästhetische Zahnbehandlung wünschen, auf seine Website. PlusDental verbindet konsequente Digitalisierung und hohe medizinische Standards mit dem Ziel, innovative Zahnmedizin für mehr Menschen zugänglich zu machen. Neben der Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnerzahnärztinnen und -zahnärzten in ganz Europa wird das Unternehmen von einem unabhängigen medizinischen Beirat unterstützt. Eva-Maria Meijnen, Lukas Brosseder und Peter Baumgart, Co-CEOs von PlusDental, fügten hinzu: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Straumann Group. Dies ist eine grossartige Gelegenheit, da beide Unternehmen die Vision einer qualitativ hochwertigen Zahnmedizin, bei der die Patientinnen und Patienten an erster Stelle stehen, teilen. Gemeinsam werden wir in Zukunft vielen Menschen Zugang zu zahnmedizinischer Versorgung ermöglichen". Die Transaktion muss noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden und dürfte in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Über PlusDental Das Health-Tech Start-up PlusDental ist in mehreren europäischen Ländern vertreten und ist ein führender Anbieter von Clear Aligner-Behandlungen unter enger ärztlicher Betreuung. Zusammen mit seinem europaweiten Praxisnetzwerk hat das Unternehmen den gesamten Behandlungsprozess für leichte bis mittelschwere Zahnfehlstellungen digitalisiert. PlusDental setzt auf die eigene Entwicklung und Produktion der Aligner in seinem Berliner Dentallabor und auf die medizinische Kontrolle durch niedergelassene Zahnärztinnen und Zahnärzte. Insgesamt haben bereits über 50.000 und im Jahr 2021 mehr als 20.000 Patientinnen und Patienten eine Behandlung mit PlusDental erfolgreich abgeschlossen. Im Jahr 2021 wurde PlusDental vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) zum Testsieger in der Kategorie Aligner-Anbieter gekürt. Über die Straumann Group Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen fur Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen zuruckgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die fur Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit fuhrenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen fur Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten. Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit uber 9'000 Mitarbeitende weltweit. Über die Straumann Group Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen fur Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen zuruckgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die fur Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit fuhrenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen fur Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten. Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit uber 9'000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern uber ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich. Die Aussagen beruhen auf den Ansichten und Annahmen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Geschäftsergebnisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf zukünftige globale Wirtschaftsbedingungen, Pandemien, Wechselkurse, gesetzliche Bestimmungen, Marktbedingungen, Aktivitäten von Mitbewerbern und andere Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle von Straumann liegen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Straumann stellt die Informationen in dieser Mitteilung zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung und übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. 