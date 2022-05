DGAP-News: PERFORMANCE ONE AG mit erfolgreicher Börseneinführung im m:access der Börse München (deutsch)

PERFORMANCE ONE AG mit erfolgreicher Börseneinführung im m:access der Börse München

^ DGAP-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Sonstiges PERFORMANCE ONE AG mit erfolgreicher Börseneinführung im m:access der Börse München 20.05.2022 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- PERFORMANCE ONE AG mit erfolgreicher Börseneinführung im m:access der Börse München Mannheim, 20. Mai 2022 - Die PERFORMANCE ONE AG hat am 17. Mai 2022 ihre erfolgreiche Börseneinführung gefeiert. Die Aktien (ISIN: DE000A12UMB1) des dynamisch wachsenden Digital Solution Providers sind seither im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und werden zusätzlich am Börsenplatz Frankfurt gehandelt. Der Schlusskurs am ersten Handelstag lag bei 17,50 Euro. Das 2009 gegründete Unternehmen hat sich eine besondere Kompetenz im datengesteuerten Digitalmarketing erarbeitet und bietet hier Agentur-, Beratungs- und IT-Services an. Basis ist die eigene langjährige Expertise in der Datenanalyse sowie Entwicklung von Algorithmen und Dienstleistungen u. a. im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Aktuell werden über 100 Unternehmen bei der Umsetzung von Marketing- und Absatzstrategien betreut. Dieses Kerngeschäft ist stabil wachsend und basiert auf einem nachhaltig profitablen Geschäftsmodell. Für zusätzliches Wachstum hat PERFORMANCE ONE die eigenen Kompetenzen gebündelt und auf stark wachsende Märkte übertragen. Das Ergebnis sind die zwei eigenentwickelten digitalen Produkte BIGNITE, eine skalierbare Business-Intelligence-Software, und couch:now, eine Plattform für KI-gestützte psychologische Online-Selbsthilfe, die aktuell auf das Themenfeld "Paarbeziehung" fokussiert ist und kurzfristig um zusätzliche Themenfelder erweitert wird. Denis Lademann, Vorstand und Co-Founder der PERFORMANCE ONE AG: "Wir sind an dem Punkt, an dem sich die über zweijährige Entwicklungs- und Vorbereitungszeit für unsere Business-Intelligence-Software und unsere Plattform für KI-gestützte psychologische Online-Selbsthilfe in konkreten Umsätzen niederschlagen. Die Marktakzeptanz für beide neuen Produkte ist bereits bewiesen. Mit den zusätzlichen Möglichkeiten, die sich perspektivisch durch die Börsennotierung ergeben, wollen wir unsere Wachstumsdynamik fortsetzen." Die Börseneinführung im m:access der Börse München wurde von der GCI Management Consulting GmbH, München, als Emissionsexperte begleitet. Über PERFORMANCE ONE PERFORMANCE ONE begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data-Analysen und effizientem Performance Marketing über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen bis hin zum Aufbau einer zukunftsfähigen IT-Infrastruktur und eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now realisiert. IR-Kontakt Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/889690625 frank.ostermair@better-orange.de linh.chung@better-orange.de --------------------------------------------------------------------------- 20.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: PERFORMANCE ONE AG S6, 35 68161 Mannheim Deutschland Telefon: 0621/58679490 E-Mail: kontakt@performance.one Internet: www.performance.one ISIN: DE000A12UMB1 WKN: A12UMB Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 1357141 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1357141 20.05.2022 °