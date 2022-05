Deutsche Börse: Konsolidierung dauert an

Die nicht enden wollenden bärischen Attacken verliefen bisher vergleichsweise harmlos, noch nicht einmal der 50-Wochen-Durchschnitt wurde einem Test unterzogen. Aktuell versuchen sich Bullen wieder durchzusetzen und könnten bei einem nachhaltigen Anstieg über 170,15 Euro auf mittelfristiger Basis das favorisierte Kurspotenzial an das 138,2 % Fibonacci-Retracement um 199,65 Euro freisetzen. Wünschenswert für ein eindeutiges Kaufsignal wäre hierbei ein klarer Wochenschlusskurs über diesem Widerstand. Ein bärisches Szenario dürfte sich dagegen erst unterhalb des EMA 50 von derzeit 152,63 Euro einstellen, Abschläge auf 146,85 und darunter in den Bereich von rund 137,00 Euro wären denkbar.

Ein Blick auf das Kursgschehen seit Ende 2019 zeigt einen intakten Aufwärtstrend, dieser wurde nur kurz durch den Corona-Crash auf 92,90 Euro unterbrochen, im selben Jahr schafft es die Deutsche Börse auf 170,15 Euro zuzulegen. Erst dort kam es zu einer längeren Konsolidierung mit Abwärtszielen um 124,85 Euro bis November 2020. Von da an herrscht wieder ein Aufwärtstrend und brachte Notierungen an die Vorgängerhochs sowie die Kursmarke von 169,95 Euro hervor. Seit Ende April konsolidiert das Papier schließlich nach unten aus und bereitet sich offenbar auf einen Ausbruchsversuch über die Hochs aus 2020 vor.

Fazit

Eindeutige Kaufsignale mit Zielen bei 199,65 Euro entstehen bei einem Wochenschlusskurs oberhalb der Vorgängerhochs von 170,15 Euro in der Aktie der Deutschen Börse. In diesem Fall könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN JA7K2F zum Einsatz kommen und birgt eine Renditechance von sagenhaften 380 Prozent. Ziel des Scheins läge bei 3,68 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 164,00 Euro gemessen am Basiswert nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs im Schein von 0,11 Euro ableiten würde.