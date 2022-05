DGAP-Adhoc: Poenina Aktionäre stimmen Fusion mit Burkhalter Holding AG zu (deutsch)

Poenina Aktionäre stimmen Fusion mit Burkhalter Holding AG zu ^ poenina holding ag / Schlagwort(e): Generalversammlung/Fusionen & Übernahmen Poenina Aktionäre stimmen Fusion mit Burkhalter Holding AG zu 30.05.2022 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die Aktionäre der poenina holding ag stimmten an der heute abgehaltenen, ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Die Ausschüttung an die Aktionäre beträgt brutto CHF 2.20 pro Aktie und wird am 7. Juni 2022 ausbezahlt. Die Fusion mit der Burkhalter Holding AG bedarf nun noch der Zustimmung der ordentlichen Generalversammlung der Burkhalter Holding AG vom 31. Mai 2022. Die Generalversammlung genehmigte die vom Verwaltungsrat aufgrund des erfolgreichen Geschäftsjahrs beantragte Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 2.20 brutto pro Aktie, bestehend aus CHF 1.10 (brutto) ordentliche Dividende aus dem Bilanzgewinn (CHF 0.715 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) und CHF 1.10 aus den Kapitalreserven (verrechnungssteuerfrei). Sofern die Burkhalter-Aktionäre morgen der geplanten Fusion zustimmen, erhalten Poenina-Aktionäre pro Poenina-Aktie mit einem Nennwert von CHF 0.10 jeweils 0.73 Namenaktien von Burkhalter mit einem Nennwert von je CHF 0.04. Poenina-Aktien werden per 30. Juni 2022 von der SIX Swiss Exchange dekotiert (letzter Handelstag wird am 29. Juni 2022 sein). Der erste Handelstag der im Umtausch den aktuellen Poenina-Aktionären zugeteilten neuen Burkhalter Namenaktien ist für den 30. Juni 2022 vorgesehen. Diego Brüesch wurde als neuer Verwaltungsratspräsident von Poenina gewählt. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats der poenina holding ag und die Revisionsstelle BDO AG wurden erneut für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt, ebenso die Mitglieder des Vergütungsausschusses und der unabhängige Stimmrechtsvertreter KBT Treuhand AG Zürich. Präsenz Es waren 81 stimmberechtigte Aktionäre mit 1'211'716 Aktienstimmen (23.96%) anwesend. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 3'846'447 Aktienstimmen (76.04%). Das Total der stimmberechtigten Aktien belief sich somit auf 5'058'163, im Gesamtnennwert von CHF 505'816.30, entsprechend 87.34% des Aktienkapitals. Protokoll Das Beschlussprotokoll mit den detaillierten Abstimmungsresultaten sowie die Präsentation kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.poenina.ch/gv. --------------------------------------------------------------------------- Ende der Ad-hoc-Mitteilung --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: poenina holding ag Vega-Strasse 3 8152 8152 Schweiz Telefon: 058 733 90 90 E-Mail: poenina@poenina.ch Internet: www.poenina.ch ISIN: CH0122527648 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1364489 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1364489 30.05.2022 CET/CEST °