ITALIEN-BIP:Italiens Notenbank befürchtet Rezession bei russischem Gas-Stopp

Rom (Reuters) - Der italienischen Wirtschaft droht der Notenbank zufolge bei einem Stopp russischer Gaslieferungen eine Rezession.

"Sollte der Krieg zu einer Unterbrechung der Gaslieferungen aus Russland führen, könnte das Bruttoinlandsprodukt im Schnitt in den beiden Jahre 2022/23 sinken", sagte Notenbankpräsident Ignazio Visco am Dienstag. Italien sei neben Deutschland aufgrund der hohen Abhängigkeit von russischem Gas und großen, energieintensiven Industriebetrieben am stärksten von der Ukraine-Krise betroffen.

Im ersten Quartal ist die italienische Wirtschaft trotz des russischen Einmarsches in die Ukraine überraschend gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt legte von Januar bis März um 0,1 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt Istat mitteilte. Es korrigierte damit seine frühere Schätzung, die einen Rückgang von 0,2 Prozent ergeben hatte. Für das Mini-Wachstum sorgten stark steigende Investitionen. Sie machten sinkende Konsumausgaben und den schwächelnden Außenhandel mehr als wett. Trotz der Aufwärtskorrektur konnte die nach Deutschland und Frankreich drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone nicht an das robuste Wachstum vom Schlussquartal 2021 anknüpfen, das 0,7 Prozent betragen hatte.

Die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi hat zuletzt ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr von 4,7 auf 3,1 Prozent gesenkt. Viele Ökonomen halten das angesichts der Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine und der stark steigenden Preise für zu optimistisch. Die Arbeitgeberlobby Confindustria etwa prognostiziert für 2022 lediglich ein Wachstum von 1,9 Prozent, während der Internationale Währungsfonds (IWF) 2,3 Prozent erwartet.