Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Deutsche Grundstücksauktionen AG Unternehmen: Deutsche Grundstücksauktionen AG ISIN: DE0005533400 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 29,65 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022 Letzte Ratingänderung: Analyst: Felix Haugg; Cosmin Filker Geschäftsjahr 2021: Objektumsatz steigt auf Rekordwert in Höhe von 176,87 Mio. EUR Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat das Geschäftsjahr 2021 auf allen Ebenen mit neuen Rekordwerten abgeschlossen. Der bisherige Rekord- Objektumsatz aus dem Jahr 2020 wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich übertroffen. Der Objektumsatz erhöhte sich um 23,9% auf rund 176,87 Mio. EUR (2020: 142,75 Mio. EUR) und somit wurde gleichzeitig zum achten Mal in Folge die 100 Mio. EUR-Marke beim Objektumsatz übertroffen. Analog zum Objektumsatz erreichte die Netto-Courtage zum zweiten Mal in Folge einen neuen Rekordwert. Im Jahr 2021 wurde eine Netto-Courtage in Höhe von 14,53 Mio. EUR (2020: 12,71 Mio. EUR) erwirtschaftet. Folglich wurde der Vorjahreswert nochmals deutlich um 14,3% übertroffen. Die Ergebnisse des Jahres 2021 sind insbesondere vor dem Hintergrund der Delta- und Omikron-Welle als überaus positiv zu bewerten. Zudem war ein äußerst hohes Maß an Flexibilität gefordert, durch die teilweise erheblich unterschiedlichen regionalen Corona-Verordnungen, im Zuge der jeweiligen Live- bzw. Hybrid-Veranstaltungen. Auf diese zusätzlichen Herausforderungen war die DGA, Dank der bereits seit Jahren durchgeführten Digitalisierungsmaßnahmen und etablierten Mechanismen zur Gebotsabgabe ohne Präsenz der Bieter, exzellent vorbereitet. Dadurch konnten, im Gegensatz zum Vorjahr, alle Auktionen im Jahr 2021 stattfinden. Insgesamt zeigte sich auch im Jahr 2021, dass das Geschäftsmodell der DGA, auch in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich funktioniert. Dies bestätigt auch die weiterhin sehr hohe Verkaufsquote der gesamten Gruppe in Höhe von 90,5% (2020: 90,5%). Das deutlich erhöhte Objektumsatzvolumen und damit der Nettocourtage spiegelt sich auch im Ergebnis der DGA wider. Zum wiederholten Mal stieg in Summe die Gewinnabführung der Tochtergesellschaften auf 2,69 Mio. EUR (2020: 1,93 Mio. EUR) an. Insgesamt erhöhte sich der Jahresüberschuss der Deutschen Grundstücksauktionen auf 2,24 Mio. EUR (2020: 2,05 Mio. EUR), dementsprechend wurde im Jahr 2021 eine Umsatzrentabilität in Höhe von 42,2% (2020: 36,3%) erzielt. Vor dem Hintergrund des erfolgreichsten Geschäftsjahres der langjährigen Unternehmensgeschichte, schlägt der Vorstand der Hauptversammlung eine Rekord-Dividende in Höhe von 1,50 je Aktie vor. Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs in Höhe von 24,80 EUR entspricht dies einer Dividendenrendite von 6,1%. Im äußerst herausfordernden Umfeld der Corona-Pandemie konnte die DGA das Geschäftsjahr 2021 mit einem neuen Rekordwert abschließen. Jedoch führen verschiedene Faktoren, wie der Ukraine-Krieg, die gestiegene Inflation und das erhöhte Zinsniveau im Jahr 2022 zu einem schwer kalkulierbaren Geschäftsjahr 2022. Die aktuellen Rahmenbedingungen mit den o.g. Unwägbarkeiten und deren Einfluss auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machen eine Jahresprognose äußerst schwierig. Nach wie vor ist der entscheidende Faktor für die DGA, wie viele Objekte eingeliefert werden und wie hoch die Nachfrage ist, um eine gute Steigerung zu erzielen. Unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren und angemessener Vorsicht erwartet die Gesellschaft für das Jahr 2022 einen Objektumsatz in Höhe von 150,00 Mio. EUR (2021: 176,87 Mio. EUR). Vor dem Hintergrund des Rekordjahres 2021 sowie den aktuellen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten (Ukraine-Krieg, gestiegene Inflation und erhöhtes Zinsniveau) und deren evtl. negativen Folgen erwarten wir, dass sich der Objektumsatz im Geschäftsjahr 2022 rückläufig entwickelt. Dementsprechend kalkulieren wir für das Jahr 2022 mit einem Objektumsatz in Höhe von 155,00 Mio. EUR. Zwar konnte im ersten Quartal ein neuer Rekordwert in Höhe von 49,6 Mio. EUR erzielt werden, jedoch haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erst seit Beginn des Ukraine-Kriegs Ende Februar 2022 stark eingetrübt und lassen somit keine belastbare Abschätzung zu, ob sich die positive Entwicklung in den nächsten Quartalen fortsetzt. Unabhängig davon befinden sich die Einlieferungen für die kommenden Sommerauktionen auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahreszeitraum. Unter Berücksichtigung der neuen Rekordzahlen für das erste Quartal 2022 und dem gleichbleibenden Einlieferungsvolumen für die Sommerauktionen behalten wir unsere Prognose für das Jahr 2022 bei. Wir erwarten weiterhin eine Netto-Courtage in Höhe von 13,95 Mio. EUR und einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,20 Mio. EUR. In den kommenden Jahren erwarten wir weiteres Wachstum, sowohl bei der Netto-Courtage als auch beim Jahresüberschuss. Folglich prognostizieren wir eine Netto-Courtage in Höhe von 14,88 Mio. EUR (2023e) und 15,60 Mio. EUR (2024e) sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,26 Mio. EUR (2023e) bzw. 2,34 Mio. EUR (2024e). Die DGA hat bereits in den vergangenen zwei Geschäftsjahren gezeigt, dass das Geschäftsmodell auch in einem herausfordernden Umfeld funktioniert. Der deutsche Immobilienmarkt befindet sich, trotz des gestiegenen Zinsniveaus, in einer äußerst robusten Verfassung, wovon die Gesellschaft weiter profitieren sollte, zumal Immobilen-Investments einen guten Schutz vor steigenden Inflationsraten bieten können. Wir haben das gestiegene Zinsniveau in unserem DCF-Modell berücksichtigt und haben den risikolosen Zinssatz auf 0,40% (bisher: 0,25%) angepasst. Die hieraus resultierende Kurszielreduktion wurde durch die Prognoseanhebungen für die kommenden Jahre überkompensiert. Der daraus resultierende faire Wert je Aktie entspricht einem Kursziel in Höhe von 29,65 EUR (bisher: 29,50 EUR). Wir vergeben weiterhin das Rating Kaufen.

