DGAP-News: Deutsche Payment A1M SE: Nadine Prescher wird Head of Operations & Risk (deutsch)

Deutsche Payment A1M SE: Nadine Prescher wird Head of Operations & Risk

Nadine Prescher wird ab dem 01. Juni 2022 die Position des Head of Operations & Risk übernehmen. Nadine Prescher war zuletzt bei der SolarisBank AG als Head of Operations - KYC tätig und verfügt über umfangreiche Expertise und langjährige Erfahrung in den Bereichen Operations und Risk Management in der Fintech-Branche.

Berlin, 01. Juni 2022 - Ab dem 01. Juni 2022 verstärkt Nadine Prescher die Deutsche Payment A1M SE als Head of Operations & Risk. In dieser Rolle wird Nadine Prescher die Verantwortung für die Umsetzung, Optimierung und Fortentwicklung der unternehmerischen Prozesse übernehmen. Ein besonderer Fokus wird auf den Themen operatives Risk Management, Compliance sowie Effizienz im Rahmen des Business Developments liegen. Sie berichtet an CEO Alexander Herbst.

Nadine Prescher blickt auf langjährige Erfahrung im Fintech- und Bankenbereich zurück. Unter anderem war sie als Head of Partnerbank Management Operations und später als Head of Investment Product-, Distribution- und Outsourced Operations bei der Raisin DS GmbH tätig. Zuletzt hatte Nadine Prescher die Position des Head of Operations - KYC bei der SolarisBank AG inne.

"Wir freuen uns sehr, mit Nadine eine hochqualifizierte Führungspersönlichkeit und ausgewiesene Branchenexpertin begrüßen zu können", sagt CEO Alexander Herbst. "Die optimale und skalierbare Ausrichtung und Aufstellung unserer Prozesse ist in Anbetracht unserer dynamischen Wachstumspläne von entscheidender Bedeutung. Nadine ist dafür die perfekte Besetzung, von der nicht nur wir, sondern insbesondere unsere Kund:innen profitieren".

Über Deutsche Payment

Erfolgreiche Unternehmen begeistern die Kund:innen nicht nur mit einem attraktiven Angebot. Digitale Bezahllösungen, die sich positiv auf die Customer Experience auswirken - online, mobil und am Point of Sale - sind der Schlüssel zu erfolgreicher Kundenbindung. Unsere Mission ist es, die Profitabilität von Unternehmen in der Online-Welt zu erhöhen und "Customer Value" als entscheidenden Wettbewerbsvorteil für digitale Kauferlebnisse neu zu definieren.

- Innovationstreiber für die Cashless Society -

Deutsche Payment ist ein innovationsgetriebener Solitär in der Payment-Landschaft basierend auf einer einfachen Idee: höchste Conversion Rate bei minimalen Risiken und Kosten. 2003 gestartet in der deutschen Hauptstadt Berlin, verfolgen wir seit Beginn konsequent unser Ziel: innovative Payment Lösungen für Top Tiers und mittelständische Unternehmen zu schaffen, die einfach zu integrieren sind und sich fortwährend an die sich ändernden Bedürfnisse der Käufer und Käuferinnen anpassen. Gleichgeblieben ist über die Jahre nur eines: unsere Unabhängigkeit.