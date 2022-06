OTS: smava GmbH / Christian Gärtner (Group CFO HelloFresh) verstärkt smavas ...

Christian Gärtner (Group CFO HelloFresh) verstärkt smavas Beirat (FOTO) Berlin (ots) - Seit Januar 2022 gehört Christian Gärtner, Group CFO der HelloFresh SE, dem Beirat der Kreditplattform smava GmbH als Non-executive Director an. Der Beirat, in dem neben Christian Gärtner die Vertreter der größten smava-Investoren vertreten sind, berät das Unternehmen und den Vorstand bei der Entwicklung und Umsetzung der langfristigen Strategie und dem weiteren Wachstum. "smava hat einen beeindruckenden Track Record und ist bestens dafür aufgestellt, die zentrale Anlaufstelle für Verbraucherkredite zu werden. Ich freue mich sehr darauf, smava auf dem erfolgreichen Weg dorthin zu unterstützen und einen Beitrag dazu zu leisten, dass Konsumenten in Deutschland einen fairen und transparenten Zugang zu günstigen Finanzierungen bekommen", sagt Christian Gärtner. "Wir haben bei smava das Jahr 2021 dazu genutzt, unsere positive Entwicklung weiter voranzutreiben. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Christian Gärtner unser zukünftiges Wachstum als neues Beiratsmitglied mitgestaltet. Christian bringt durch seine langjährige Tätigkeit als CFO von HelloFresh und seinen vorherigen Erfahrungen im Banking bei u. a. Goldman Sachs die ideale Mischung aus Finance-Fachwissen, digitalem Know-How und dem Managen von Wachstum mit", sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer der Kreditplattform smava. smava konnte im Geschäftsjahr 2021 die Umsatzerlöse deutlich auf 162 Mio. EUR steigern. Neben der erfolgreichen Integration von Finanzcheck.de hat das Unternehmen zusätzlich damit begonnen, mit dem Bereich Baufinanzierung eine weitere Ertragssäule aufzubauen. Damit macht smava neben Ratenkrediten nun auch Immobilienkredite transparenter und fairer. Weiterführende Informationen & Materialien - Pressemitteilung im Original: http://www.smava.de/presse/pressemitteilungen/ - Logo und Bilder: https://www.smava.de/presse/mediathek/ - Mehr über smava: https://www.smava.de/presse Pressekontakt: Tel.: +49 (30) 617480012 mailto:anfragen.presse@smava.de https://www.smava.de/presse/ Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65820/5239368 OTS: smava GmbH