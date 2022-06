ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Novo Nordisk auf 'Overweight' - Ziel 925 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 710 auf 925 dänische Kronen angehoben. Analyst Richard Vosser sieht den Insulinhersteller in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor einer Periode guter Nachrichten, etwa durch den Neustart des Medikaments Wegovy. Das Geschäft im Bereich Fettleibigkeit könnte genauso groß werden wie das Diabetes-Kerngeschäft. Die neue Nische sei groß genug für mehrere bedeutende Anbieter./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2022 / 21:59 / BST

Charts zu den Werten im Artikel Novo Nordisk

Novo Nordisk ADR B

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2022 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------