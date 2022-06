Bullenparade! Zieht die Aktie dieses US-Recyclers nun durch?

LKQ Corp. - WKN: 254570 - ISIN: US5018892084 - Kurs: 52,290 $ (Nasdaq)

LKQ ist ein Spezialist für Alternativ- und Spezialteile zur Reparatur und Ausstattung von Automobilen und anderen Fahrzeugen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1998 gegründet und wuchs über die Jahre vorrangig durch zahlreiche Übernahmen. LKQ ist mit seinen 45.000 Mitarbeitern in 25 Ländern vertreten und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 13 Mrd. USD. Nach eigenen Angaben ist man der größte Auto-Recycler der Welt.

Deutliche Margenverbesserung

Interessant: LKQ sieht auch Wachstumsmöglichkeiten mit der zunehmenden Elektrifizierung von Fahrzeugen. 64 % der Batterien dürften innerhalb von 10 bis 14 Jahren ihren Lebenszyklus beenden. Die Wiederaufbereitung und das Recycling dieser wichtigsten Komponente für Automobile in den kommenden Jahren dürfte LKQ zusätzliches Wachstum bescheren.

Erfreulich: LKQ gelang es in den vergangenen Jahren, die Margen deutlich zu verbessern. Die Bruttomarge belief sich 2021 auf 40,7 % (2019: 38,8 %), die EBITDA-Marge auf 13,6 % (2019: 10,6 %). Der Gewinn je Aktie legte deutlich auf 3,96 USD zu. Auch verdreifachte sich der Free Cashflow seit 2017. Vor allen Dingen organisch legte LKQ zu. Das Management hat ein ehrgeiziges Ziel: Mittel- bis langfristig soll die EBITDA-Marge auf bis zu 25 % verbessert werden.

Analysten erwarten im laufenden Jahr einen leichten Umsatzanstieg und ein Ergebnis je Aktie von 3,97 USD. 2023 könnte der Gewinn je Aktie auf 4,26 USD anziehen. Die KGVs belaufen sich damit auf 13 und 12.

Bullen in Lauerstellung

Aus charttechnischer Sicht hinterlässt die Aktie ein ansprechendes Bild. Der Ausverkauf im Februar 2022 ist nahezu egalisiert, die beiden EMAs 50 und 200 drehen bullisch ein und unterstützen den Kurs inzwischen wieder. Als kleiner Trigger fungiert die Marke von 52,75 USD. Kann der Wert darüber ansteigen, wäre Luft in Richtung 54,75 USD vorhanden. In diesem Fall wäre das Gap aus dem Februar geschlossen. Ein Bonusziel liegt bei 57,34 USD.

Absicherungen können konservativ unter dem Maitief bei 46,87 USD vorgenommen werden. Eine aggressivere Herangehensweise wäre ein Stopp unter den Zwischentiefs der vergangenen Tage bei 50,49 USD.

Fazit: Die Aktiv von LKQ ist fundamental ansprechend bewertet. Auch Trader könnten auf ihre Kosten kommen, sollte der Wert die Widerstandszone zwischen 52,50 und 52,75 USD in Kürze aufknacken und sich darüber etablieren.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 13,09 13,16 13,47 Ergebnis je Aktie in USD 3,66 3,97 4,26 KGV 14 13 12 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

