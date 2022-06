DGAP-News: Metalcorp Group verzeichnet weiteres Wachstum im zweiten Quartal und hat ausstehende Anleihe vom Juni 2022 (ISIN NO0010795701) zurückgezahlt (deutsch)

Metalcorp Group verzeichnet weiteres Wachstum im zweiten Quartal und hat ausstehende Anleihe vom Juni 2022 (ISIN NO0010795701) zurückgezahlt

Metalcorp Group verzeichnet weiteres Wachstum im zweiten Quartal und hat ausstehende Anleihe vom Juni 2022 (ISIN NO0010795701) zurückgezahlt

Luxemburg, 7. Juni 2022 - Die Metalcorp Group S.A., ein Tochterunternehmen der Monaco Resources Group S.A.M. sowie ein weltweiter Dienstleister für die Beschaffung, die Produktion, den Abbau und die Vermarktung von Metallen und Mineralien, entwickelt sich seit dem Rekord-Q1 2022 weiterhin sehr gut. Die Volumen in allen Geschäftsbereichen nehmen weiter zu und der Umsatz für das Gesamtjahr 2022 wird voraussichtlich 1,2 Mrd. Euro übersteigen.

Höhepunkte seit Jahresbeginn 2022:

* Im Bereich Metalle und Konzentrate steigt der Kupferabsatz im Jahresvergleich um 25 %, der Absatz von Platingruppenmetallen wird im 2. Quartal gegenüber dem 1. Quartal um etwa 80 % zunehmen, und der Ferrochromabsatz steigt um etwa 50 % im 2. Quartal gegenüber dem 1. Quartal.

* Die Verkäufe von Schüttgut und eisenhaltigen Rohstoffen an Primärstahlproduzenten steigen im 2. Quartal weiter an, wobei die Mengen 70 % über dem Budget liegen. Im 2. Quartal konnte ein weiterer großer europäischer Blue-Chip-Kunde aus dem Maschinenbau gewonnen werden.

* Volle Kapazitätsauslastung in beiden Aluminiumrecyclingwerken; in Stockach ist ein weiterer Ausbau zur Steigerung der Produktion um 50.000 Tonnen pro Jahr geplant.

Carlos Leite, Co-CEO der Metalcorp Group, sagte: "Metalcorp profitiert auch von den steigenden Mengen in den neuen Geschäftsbereichen, die wir kürzlich eingeführt haben. Wir verzeichnen ein weiteres Mengenwachstum im Zusammenhang mit der Beschaffung von Rohstoffen und der Vermarktung der Endprodukte von Italiana Coke an die Eisenindustrie, und die Mengen in unserem Geschäft mit Platingruppenmetallen nehmen erheblich zu, was durch den Markt für alternative Energien und auch dadurch begünstigt wird, dass industrielle Kunden keine Produkte mehr aus Russland beziehen."

Die Gruppe beabsichtigt weitere Investitionen, um von der wachsenden Nachfrage nach Aluminium- und Stahlprodukten aus recyceltem Schrott zu profitieren. Am 6. Juni 2022 wurde die bis dahin an der Börse Oslo notierte Anleihe mit der ISIN NO0010795701 zurückgezahlt.

Über die Metalcorp Group S.A.:

Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung, Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens sind Aluminium, Metalle und Konzentrate, Schüttgut und Eisenmetalle. Die Metalcorp Group betreibt ein risikoaverses Back-to-Back-Geschäftsmodell, das durch eine umfangreiche Vermögensbasis gestützt wird. Die Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt. Die Metalcorp Group ist ein Tochterunternehmen der Monaco Resources Group S.A.M.

Für weitere Informationen:

Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
+49 89 8896906-25
metalcorp@better-orange.de

Metalcorp Group S.A.
Anouar Belli
+352 2799 0145 55
abelli@metalcorpgroup.com