IRW-News: Traction Uranium Corp.: Traction Uranium begrüßt Dr. Yuanming Pan, angesehenen Professor und Forscher an der University of Saskatchewan, in seinem technischen Beratungsauschuss

IRW-PRESS: Traction Uranium Corp.: Traction Uranium begrüßt Dr. Yuanming Pan, angesehenen Professor und Forscher an der University of Saskatchewan, in seinem technischen Beratungsauschuss

7. Juni 2022. Vancouver BC - Traction Uranium Corp. (das Unternehmen oder Traction) (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K), ein in der Mineralexploration tätiger Emittent, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung von Konzessionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Canada - einschließlich seiner zwei Vorzeige-Uranprojekte in der weltweit bekannten Athabasca-Region - gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Dr. Yuanming Pan, einen angesehenen Professor und Forscher an der University of Saskatchewn (UofS), mit Wirkung zum 1. Juni 2022 in seinen technischen Beratungsausschuss (Technical Advisory Committee) aufgenommen hat.

Dr. Yuanming Pan promovierte 1990 an der University of Western Ontario und ist seit 1993 Mitglied des Lehrkörpers der University of Saskatchewan. Dr. Pans Forschungsarbeiten erstrecken sich von der Mineralogie über Wirtschaftsgeologie und Umweltmineralogie bis zur Geochemie. Er verfügt über umfassende Erfahrung mit verschiedenen mineralischen Rohstoffen wie Gold, Grafit, Lithium, Seltenerdmetalle und Uran. Dr. Pans Forschungsgruppe entwickelte eine Technik zur Exploration von Uranlagerstätten unter Verwendung von durch Alphateilchen induzierten Defekten in Quarz.

Lester Esteban, seines Zeichens Chief Executive Officer, sagt dazu: Viele der Geologien, die heute tätig sind und in den letzten fast 30 Jahren ihren Abschluss an der UofS gemacht haben, haben bei Dr. Pan studiert. Ich verfolge Dr. Pans Forschungsarbeit seit einiger Zeit. Seine Methode fußt auf der Erforschung der Minen Key Lake und McArthur River und wurde auf die Zone Maw sowie die Lagerstätten Phoenix und Arrow angewendet. Die von ihm entwickelte neuartige Uranexplorationstechnik, bei der strahlungsinduzierte Defekte in Quarz als ein neuer Vektor für die Uranexploration verwendet werden, wird unsere Bemühungen in unseren Konzessionsgebieten zweifellos verstärken. Ich freue mich sehr, dass Dr. Pan nun Teil unseres technischen Beratungsausschusses ist und dass sein Forschungsteam mit unserem Explorationsteam zusammenarbeitet, um uns der nächsten großen Uranentdeckung näher zu bringen.

Über Traction Uranium Corp.

Traction Uranium (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) ist in den Bereichen Mineralexploration und Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada tätig und verfügt unter anderem über zwei Uran-Vorzeigeprojekte in der weltweit bekannten Region Athabasca.

Wir laden Sie ein, unter www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über die erwartete Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen der Geschäftsführung des Unternehmens wider, die auf den ihr derzeit verfügbaren Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66121

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66121&tr=1

