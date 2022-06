Original-Research: M1 Kliniken AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

^ Original-Research: M1 Kliniken AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu M1 Kliniken AG Unternehmen: M1 Kliniken AG ISIN: DE000A0STSQ8 Anlass der Studie: Q1 Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.06.2022 Kursziel: EUR14 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 14,00. Zusammenfassung: Die Q1-Hauptkennzahlen sind ein weiterer Beleg dafür, dass das Beauty-Geschäft von M1 trotz des sich verschlechternden makroökonomischen Umfelds, das nun eine Mischung aus heißer Inflation und steigenden Zinssätzen mit Rezessionsängsten und anhaltenden Pandemie-Effekten darstellt, weiterhin ungehindert läuft. Angetrieben durch 89k Behandlungen (+9% J/J), stieg der Umsatz des Beauty-Segments in Q1 auf EUR13,8 Mio. (Q1/21: EUR13,0 Mio.). Das EBIT der deutschen Kliniken erreichte den angestrebten Margenkorridor von 15% bis 20%, während die internationalen Zentren einen jährlichen Anstieg der Behandlungen um 43% auf über 10.000 verzeichneten. Der Umsatz der Gruppe sank auf Jahresbasis um etwa 21% auf EUR64 Mio., was auf den Wegfall der hochvolumigen Specialty Pharma Großhandelsaktivitäten der Tochtergesellschaft Haemato AG zurückzuführen ist. Die geprüften Gesamtjahreszahlen 2021 bestätigten die vorläufigen Ergebnisse, und wir behalten unsere Kaufempfehlung für M1 mit einem Kursziel von EUR14 bei. First Berlin Equity Research has published a research update on M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 14.00 price target. Abstract: First quarter KPIs showed further evidence that M1's Beauty operations continue to run unhampered despite the deteriorating macro-environment that now mixes red-hot inflation and rising interest rates with recessionary fears and lingering pandemic effects. Q1 Beauty segment sales topped EUR13.8m (Q1/21: EUR13.0m) spurred by 89k treatments (+9% Y/Y). EBIT for German clinics reached the targeted 15% to 20% margin corridor, while international centres showed a 43% annualised uptick in treatments to >10k. Group turnover fell some 21% on an annualised basis to EUR64m, due to the deemphasised high volume Specialty Pharma wholesale activities of the Haemato AG subsidiary. Full year audited 2021 figures confirmed preliminary results, and we remain Buy-rated on M1 with a EUR14 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24383.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °