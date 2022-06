STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf Chemie-Konzern wird gekauft

Charts zu den Werten im Artikel MORGAN STANLEY PLC/CALL/SHELL/28/0.1/15.12.23

EUWAX

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Lanxess (WKN MD43FE)

In einen Knock-out-Call auf den Spezialchemie-Konzern Lanxess steigen die Stuttgarter Derivateanleger zur Wochenmitte ein. Lanxess und der Private Equity Fonds Advent International gründeten zuletzt ein Gemeinschaftsunternehmen für Hochleistungskunststoffe. Seit der Bekanntgabe am 31. Mai hat die Aktie über 16% zugelegt. Heute notiert die Lanxess-Aktie mit 45,15 Euro nahezu unverändert.

2. Knock-out-Put auf Salzgitter (WKN KG002A)

Ein Knock-out-Put auf den Stahl- und Technologiekonzern wird von den Derivateanlegern an der Euwax gekauft. Gestern haben Salzgitter und der Bergbaukonzern Rio Tinto eine Absichtserklärung unterschrieben, bei Lieferketten und Produktionsverfahren von grünem Stahl zusammenzuarbeiten. Nach den gestrigen Kursgewinnen gibt die Aktie heute knapp 2% auf 37,60 Euro nach.

3. Call-Optionsschein auf Shell (WKN MD4QX7)

Bei dem in den letzten Handelstagen am häufigsten gehandelten Call-Optionsschein auf Shell erhält der Derivatehändler an der Euwax zur Wochenmitte überwiegend ausführbare Kauforders. Nachdem die Shell-Aktie gegen Ende der letzten Woche Kurverluste verzeichnete, geht es in der laufenden Handelswoche wieder aufwärts. Mit 28,61 Euro konnte die Aktie sogar ein neues Jahreshoch markieren.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert im bisherigen Handelsverlauf überwiegend und sehr deutlich im positiven Bereich. Die nachgebenden Notierungen im DAX sehen die Stuttgarter Derivateanleger offenbar als Chance, sich wieder auf steigende Kurse im deutschen Leitindex zu positionieren.

Börse Stuttgart auf YouTube

Vom Zeitungsjungen zum Aktien-Millionär - Tim Schäfer verrät sein Erfolgsgeheimnis an der Wall Street, warum er keine Angst vor Kursschwankungen hat und wie er langfristig anlegt. Im Video gibt der Finanz-Hero Tipps, wie junge Menschen finanziell unabhängig werden können.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=enaTWojhx40

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)