DGAP-News: NFON schließt mit 1&1 Versatel Wholesale-Partner-Vertrag (deutsch)

NFON schließt mit 1&1 Versatel Wholesale-Partner-Vertrag ^ DGAP-News: NFON AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Kooperation NFON schließt mit 1&1 Versatel Wholesale-Partner-Vertrag 08.06.2022 / 11:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- NFON schließt mit 1&1 Versatel Wholesale-Partner-Vertrag - NFON setzt Wachstumsstrategie weiter um und führt Ausbau des Partnernetzwerkes fort - Die VoIP-Produktfamilie von 1&1 Versatel bekommt mit der smarten Cloud-Kommunikations-Plattform von NFON neues Produkt-Mitglied "1&1 Business Phone" - Partnerschaft zwischen 1&1 Versatel und NFON unterstützt Digitalisierung Deutschlands München, 8. Juni 2022. NFON, europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation aus der Cloud, setzt Wachstumsstrategie erfolgreich fort und überzeugt 1&1 Versatel mit der smarten Cloud Kommunikations-Plattform Cloudya. NFON zählt damit drei der vier großen Carrier in Deutschland zu seinen Wholesale-Partnern. NFON bietet dabei eine vollständig redundante Architektur, End-to-end-Datensicherheit und Sprachdienste mit einer Diensteverfügbarkeit von 99,9 % für maximale Betriebszeit. "1&1 Business Phone" lässt sich problemlos in bestehende Kommunikationsinfrastrukturen integrieren. 1&1 Versatel ist als Telekommunikations-Spezialist für Firmenkunden einer der führenden Anbieter von Daten-, Internet- und Sprachdiensten in Deutschland. Die smarte Cloud Kommunikations-Plattform Cloudya bietet eine Reihe von Losungen, wie unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Kooperations-Tools. Dr. Klaus von Rottkay, Chief Executive Officer der NFON AG: "made in Germany, hosted in Germany sowie das tiefe Verständnis des deutschen Marktes kommt bei Kunden extrem gut an. Mit 1&1 Versatel haben wir nun einen starken Partner, um die Digitalisierung Deutschlands auf das nächste Level zu heben. Künftig werden wir unser Produktportfolio gemeinsam mit 1&1 Versatel in Deutschland vertreiben und wir freuen uns sehr, damit einen weiteren Carrier als Partner gewonnen zu haben." Die hohe Geschwindigkeit, in der die Märkte für Geschäftstelefonie, Unified Communications & Collaboration und Business Applikationen zusammenwachsen, spielen bei der Digitalisierung eine wesentliche Rolle, die NFON und 1&1 Versatel jetzt gemeinsam nutzen werden. Dieser Change in der Businesskommunikation wirkt sich auf die Geschäftsprozesse von Unternehmen jeder Größe und Branche aus. Der stetig wachsende Bedarf verschiedene Lösungen auf einer Plattform zu integrieren und digitale Dienste nach Bedarf flexibel skalieren zu können beschleunigt diese Entwicklung. "Effiziente Kommunikationsprozesse sind im Unternehmensalltag das A und O, insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Popularität von Remote-Arbeit. Unsere Partnerschaft mit NFON ermöglicht noch mehr Unternehmen, ihre Arbeitsprozesse flexibler, moderner und agiler zu gestalten", erläutert Dr. Sören Trebst, Vorsitzender der Geschäftsführung von 1&1 Versatel. "Unsere Glasfaser-Gigabit-Anschlüsse und das breite Angebot an digitalen Dienstleistungen unterstützt den Mittelstand, die Potenziale der Digitalisierung zu heben und den nächsten Schritt in Richtung digitale Zukunft zu gehen." Mit der strategischen Ausrichtung auf UCaaS und CCaaS gestaltet NFON cloudbasierte Businesskommunikation und vernetzt Teams in Europa. Heute betreut NFON bereits Kund:innen in über 50.000 Unternehmen in 15 europäischen Ländern. Die Kooperation mit 1&1 Versatel ist ein weiterer Schritt zur Stärkung des Partnernetzwerkes. Angesichts der bisherigen Erfolge sieht sich der Vorstand der NFON AG in seiner Strategie bestätigt, um NFON zum führenden Anbieter für integrierte Businesskommunikation in Europa zu entwickeln. Kontakt Investor Relations NFON AG Sabina Prüser Head of Investor Relations +49 89 45300 134 sabina.prueser@nfon.com Medienkontakte NFON AG Thorsten Wehner Vice President Public Relations +49 89 45300 121 thorsten.wehner@nfon.com Über die NFON AG Die NFON AG mit Headquarter in München ist europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation aus der Cloud. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) mit über 3.000 Partnern in 15 europäischen Ländern und sieben Niederlassungen zählt über 50.000 Unternehmen zu seinen Kunden. Mit dem Kernprodukt Cloudya, die smarte Cloud Kommunikations-Plattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integrationen von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Das NFON Portfolio besteht aus vier Bereichen: Businesskommunikation mit Cloudya, Kundenkontakt, Integration und Enablement. Sämtliche Cloud Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. NFON begleitet Unternehmen mit intuitiven Kommunikationslösungen in die Zukunft der Businesskommunikation. http://www.nfon.com/ Über 1&1 Versatel 1&1 Versatel ist als Telekommunikations-Spezialist für Firmenkunden einer der führenden Anbieter von Daten-, Internet- und Sprachdiensten in Deutschland. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten United Internet AG (ISIN DE0005089031). 1&1 Versatel betreibt eines der größten und leistungsfähigsten Glasfasernetze Deutschlands - es ist in rund 300 Städten verfügbar. 