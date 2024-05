Die Zahl der Fluggäste steigt und mit ihnen die Einnahmen: Der Start ins Jahr ist der Lufthansa gelungen. Doch die Aktie liegt immer noch zwei Drittel unter ihrem Rekordhoch. Wieso ich trotz guter Zahlen nicht an ein Comeback glaube.

Wer sich die am Dienstag veröffentlichten Quartalszahlen anschaut, könnte meinen, bei der Lufthansa sei alles in Ordnung. Die Fluglinie unternahm demnach zwischen Januar und März fast 12.000 Flüge mehr als im Vorjahresquartal und brachte knapp 2,6 Millionen Passagiere mehr an ihr Ziel. Besonders erfreulich: Die Einnahmen sind erneut gestiegen und die Kerosinkosten blieben konstant. Doch der Kurs der Lufthansa-Aktie hat sich im Nachgang der Veröffentlichung kaum bewegt. Er verharrt knapp unter 6,80 Euro. Denn unter der Oberfläche sehe einige Kennzahlen des Unternehmens unschön aus.