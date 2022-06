DGAP-News: Neue USU-Lösung für Hybrid Cloud Management verfügbar

DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Neue USU-Lösung für Hybrid Cloud Management verfügbar



09.06.2022 / 15:10

Transparenz und Kosteneffizienz in komplexen hybriden IT-Umgebungen Möglingen, 9. Juni 2022. Für die effiziente Kontrolle und Steuerung in komplexen hybriden IT-Infrastrukturen hat USU eine integrierte, skalierbare Plattform entwickelt. USU Hybrid Cloud Management (HCM) bietet eine End-to-End-Sicht, um vielfältige Cloud-Ressourcen und IT-Services übergreifend planen, koordinieren, überwachen, verrechnen und optimal steuern zu können. Die HCM-Lösung ergänzt das Kundenservice- und IT-Management-Portfolio von USU in idealer Weise und ist ab sofort für Kunden verfügbar. Einen guten Überblick über die Leistungsfähigkeit des Tools erhalten Interessierte durch eine On-Demand verfügbare Webinar-Reihe oder im Rahmen einer Roadshow. Explodierende Cloud-Kosten stellen für Unternehmen die größte Herausforderung beim Betreiben moderner Cloud Computing-Umgebungen dar. Die Ursache ist häufig der ungesteuerte Wildwuchs von Cloud-Ressourcen. Intransparenz und fehlende Kontrolle sind die Folge, was vermehrt zu Verstößen von Governance-Regeln führt und das Non-Compliance-Risiko signifikant erhöht. USU Hybrid Cloud Management unterstützt Unternehmen beim Betreiben komplexer IT-Infrastrukturen mit Hilfe folgender Funktionen: Die Cloud-CMDB bietet als zentrale Informationsdrehscheibe die Übersicht über alle Cloud-Ressourcen sowie derenZuordnung zu Business-Services und Kostenstellen.

Das Cloud Cost Management integriert Budgetpläne, erstellt Analysen, deckt ungenutzte Ressouren auf und übernimmt so die komplette Kostenkontrolle und -optimierung.

Das Cloud License Management schafft jederzeit Transparenz über gekaufte und genutzte Software-Lizenzen. Dadurch werden Lizenzkosten und durch die integrierte Compliance-Prüfung auch die Risiken minimiert.

Das Cloud Governance Management schafft eine einheitliche, Provider-übergreifende Zuordnungsstruktur von Cloud-Ressourcen zu Kostenstellen, Business-Services Organisationsstrukturen und Verwantwortlichkeiten.

Mit dem Cloud Status Overview lassen sich Auslastung und Verfügbarkeit sämtlicher Cloud-Ressourcen und der dazu gehörenden Business Services überwachen. „Mit unserer neuen USU Hybrid Cloud Management-Lösung helfen wir Unternehmen, ihre Cloud-Umgebung effizient zu steuern und hohe Einsparpotenziale zu realisieren. Unser SaaS-Angebot wird kontinuierlich weiterentwickelt. Damit ist unsere Lösung bestens angepasst an die zukünftigen Herausforderungen im Cloud Management, so Peter Stanjeck“, Senior Vice President von USU. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar.

USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

