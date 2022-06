Puma: Auf der Rasierklinge

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Puna nach einer beispiellosen Kursrallye seit dem Corona-Crash bei 115,40 Euro Ende November, anschließend geriet das Papier in eine Konsolidierung, die sich allerdings unterhalb von 90,00 Euro in crashartigen Verlusten manifestierte und bis Ende Mai zu Abschlägen auf 57,94 Euro geführt hatte. Erst an dieser Stelle konnte eine entschlossene Gegenbewegung der Käufer zurück in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei derzeit 70,46 Euro initiiert werden. Seit einigen Tagen schwankt Puma auf diesem Durchschnitt grob seitwärts und versucht sich an einem Folgekaufsignal.

In Konsolidierung

Aktuell befindet sich die Puma-Aktie in einem Konsolidierungsmodus, auf die erste Kaufwelle ausgehend seit Ende Mai sollte nach charttechnischer Auffassung noch eine zweite Welle erfolgen, Zugewinne an rund 80,00 Euro wären im Rahmen eines Pullbacks vorstellbar. Aber erst oberhalb dieser Kursmarke dürften wirklich wieder bullische Ambitionen geweckt werden, Zugewinne an den 200-Tage-Durchschnitt um 90,00 Euro wären dann vorstellbar. Kurzzeitige Rücksetzer könnten allerdings zuvor noch einmal in den Bereich der zuletzt gerissenen Kurslücke zwischen 66,56 und 67,44 Euro reichen.