DGAP-Adhoc: Brenntag SE hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an (deutsch)

Brenntag SE hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an ^ DGAP-Ad-hoc: Brenntag SE / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung Brenntag SE hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an 13.06.2022 / 14:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Brenntag SE hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an Der Vorstand der Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0), Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen, hat heute beschlossen, die am 9. März 2022 veröffentlichte und am 11. Mai 2022 bestätigte Prognose für das operative EBITDA für das Geschäftsjahr 2022 anzuheben. Basierend auf den starken Ergebnissen im ersten Quartal 2022 und der im zweiten Quartal bis zum heutigen Tag anhaltenden positiven Ergebnisentwicklung sowie unter Berücksichtigung der Aussichten für den weiteren Jahresverlauf erwartet Brenntag für das Geschäftsjahr 2022 nunmehr ein operatives EBITDA in einer Bandbreite von 1.750 Mio. EUR bis 1.850 Mio. EUR (bisher: 1.450 Mio. EUR bis 1.550 Mio. EUR). Die Prognose berücksichtigt das erwartete Effizienzsteigerungspotenzial im Zuge der Umsetzung der Maßnahmen von "Project Brenntag" sowie den Ergebnisbeitrag bereits abgeschlossener Akquisitionen. Unsere Prognose basiert auf der Annahme stabiler Wechselkurse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Prognose. Darüber hinaus wird in der Prognose davon ausgegangen, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie das geopolitische und makroökonomische Umfeld im weiteren Verlauf des Jahres nicht wesentlich vom derzeit bekannten Umfang abweichen werden. Der Zwischenbericht der Brenntag SE zum zweiten Quartal 2022 wird am 10. August 2022 veröffentlicht. Essen, 13. Juni 2022 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Managements der Brenntag SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Brenntag in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.brenntag.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.