ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit Blick auf ein vom Bundeskabinett beschlossenes Ausbaupaket für die Windkraft auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Von diesem dürfte Nordex als einer der Marktführer in Deutschland profitieren, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Stabile Marktanteile vorausgesetzt, könne das Programm für Nordex ein installiertes Volumen von rund drei Gigawatt Leistung jährlich mit sich bringen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2022 / 11:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2022 / 11:57 / ET

