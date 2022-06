IRW-News: ParcelPal Logistics Inc.: ParcelPal kündigt weitere Expansion im Westen der USA mit einem großen Transportunternehmen an

IRW-PRESS: ParcelPal Logistics Inc.: ParcelPal kündigt weitere Expansion im Westen der USA mit einem großen Transportunternehmen an

Vancouver, British Columbia - 16. Juni 2022 - ParcelPal Logistics Inc. (ParcelPal oder das Unternehmen) (OTC: PTNYF) (CSE:PKG) (FWB:PT0A) freut sich bekannt zu geben, im Rahmen des umfassenderen Plans des Unternehmens, seinen Kundenstamm weiter zu diversifizieren, zusätzlichen profitablen Geschäftstätigkeiten nachzugehen und seine Expansion in den Vereinigten Staaten fortzusetzen, den Betrieb an einem Standort in Utah aufgenommen zu haben.

Diese Erweiterung der Geschäftstätigkeit steht in Zusammenhang mit dem großen Transportunternehmen, das Gegenstand der Übernahme ist, die wir letzte Woche bekannt gegeben haben. Es handelt sich jedoch um einen völlig neuen Standort und eine neue Stadt, die nicht Teil unserer zuvor angekündigten Akquisition waren. Wir freuen uns darauf, Dienstleistungen für einen der größten Express-Transport- und Logistikanbieter der Welt zu erbringen und diese wertvolle Geschäftsbeziehung an diesem Standort und im Rahmen künftiger Expansionen weiter auszubauen.

Wichtig ist, dass diese Expansion organisch erfolgte und der Erwerb dieses Standorts nicht die Ausgabe von Aktien oder die Zahlung von Barmitteln erforderte. Wir hoffen, dass wir solche Expansionen kurz- und langfristig weiterverfolgen können, da sie weitere Einnahmen, verbesserte Betriebsmargen und eine Steigerung des Unternehmenswertes mit sich bringen.

CEO Rich Wheeless sagte dazu: Wir haben erst vor Kurzem die Zusammenarbeit mit diesem neuen Großkunden aufgenommen, und mit dem Erwerb dieses zusätzlichen Geschäftsstandortes können wir unsere Geschäftstätigkeit kurz- und langfristig weiter ausbauen und diversifizieren. Er gibt uns auch die Möglichkeit, aufgrund der globalen Versorgungsprobleme eine stärkere Präsenz in den umliegenden Bundesstaaten aufzubauen. Wir waren nicht nur in der Lage, unseren Umsatz und unsere Margen rasch zu steigern, sondern konnten im vergangenen Jahr auch deutliche betriebliche Verbesserungen erzielen, und ich freue mich darauf, diesen Trend fortzusetzen.

Das Unternehmen freut sich darauf, in den kommenden Wochen weitere wichtige Informationen in diesem Zusammenhang bereitzustellen.

Über ParcelPal Logistics Inc.

ParcelPal ist ein in Vancouver (British Columbia) ansässiges Unternehmen, das auf Last-Mile-Lieferdienste und Logistiklösungen spezialisiert ist. Wir sind ein kundenorientiertes Kurier- und Logistikunternehmen, das Menschen und Unternehmen mit Hilfe eines Botendienstnetzes in den großen kanadischen Städten Vancouver, Calgary und Toronto und nun auch im Westen der Vereinigten Staaten verbindet. Zu unseren Vertikalmärkten zählen unter anderem Pharma & Gesundheit, Essen auf Rädern, der Einzelhandel und der Lebensmittelhandel.

Die Webseite von ParcelPal finden Sie unter: www.parcelpal.com

Diese von der Unternehmensführung erstellte Pressemeldung wurde weder von der Canadian Securities Exchange (CSE), noch von der Securities and Exchange Commission, noch von irgendeiner anderen Wertpapieraufsichtsbehörde geprüft. Es wird von diesen daher auch keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Meldung übernommen.

OTC - Symbol: PTNYF

CSE - Symbol: PKG

FWB - Symbol: PT0

Kontakt:

Kontakt für Investoren

info@parcelpal.com

T: (587) 883-9811

Unternehmenskontakt

Bruce Nurse, Director of Investor Relations

ParcelPal Logistics Inc.

bruce.nurse@parcelpal.com

T: (303) 919-2913

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das zukünftige Potenzial von ParcelPal. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig anhand von Begriffen wie wird, kann, glaubt, sollte, beabsichtigt, erwartet, geht davon aus, plant und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem das Risiko, dass die geplante Transaktion nicht abgeschlossen wird, beispielsweise weil die endgültigen Dokumente nicht unterzeichnet werden, die Due-Diligence-Prüfung nicht zufriedenstellend ausfällt oder die CSE keine Genehmigung erteilt, sowie das Risiko, dass ParcelPal nicht erfolgreich ist, unter anderem aufgrund allgemeiner Risiken in Bezug auf die Branche für mobile Anwendungen, der Unfähigkeit von ParcelPal, sich am Markt durchzusetzen, und möglicher Anfechtungen des von ParcelPal genutzten geistigen Eigentums. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen.

Das Unternehmen kann nicht gewährleisten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreffen werden. Daher werden die Leser darauf hingewiesen, dass sie sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, können sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen wird die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur insoweit überarbeiten oder öffentlich aktualisieren, wie dies nach dem kanadischen Wertpapierrecht ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

