STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Calls auf Linde und RWE werden verkauft

Charts zu den Werten im Artikel MORGAN STANLEY PLC/CALL/LINDE PLC EO 0,001/280/0.1/16.12.22

MORGAN STANLEY PLC/CALL/RWE AG/32/0.1/16.06.23

EUWAX

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Varta (WKN MC77K1)

Zum Wochenabschluss finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Knock-out-Call auf Varta statt. Der Knock-out-Call wird von den Derivateanlegern an der Euwax gekauft. Der Batterienhersteller wird am nächsten Dienstag seine Hauptversammlung abhalten. Die Aktie legt beinahe 6% auf 85,90 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf Linde (WKN MA5B8J)

Dagegen steigen die Stuttgarter Derivateanleger aus dem Call-Optionsschein auf den Industriegase-Hersteller Linde aus. In Nord- und Südamerika erzielte der Konzern im ersten Quartal beinahe 40% seines Umsatzes und sogar über 47% des operativen Gewinns. Die Linde-Aktie notiert mit 273,65 Euro nahezu unverändert.

3. Call-Optionsschein auf RWE (WKN MA96NP)

Ebenfalls wird ein Call-Optionsschein auf RWE von den Anlegern verkauft. Das Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel bei 48 Euro und ihre Einschätzung auf Buy belassen. Die Analysten erachten die Reaktion der Märkte auf die Drosselung der russischen Erdgaslieferungen als übertrieben. Die Aktie des Energieversorgers legt um 3,4% auf 37,80 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert zumeist im neutralen bis negativen Bereich. Nach den Kurseinbrüchen im DAX sind die Stuttgarter Derivateanleger weiterhin vorsichtig mit einem Einstieg in den sehr volatilen Markt.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)