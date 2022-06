DGAP-News: Ringmetall SE schüttet nach Rekordjahr 50 Prozent höhere Dividende aus

DGAP-News: Ringmetall SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Ringmetall SE schüttet nach Rekordjahr 50 Prozent höhere Dividende aus



20.06.2022 / 15:35

- Hauptversammlung beschließt sämtliche Tagesordnungspunkte gemäß Vorschlag der Verwaltung

- Dividende von 6 Cent auf 9 Cents je Aktie erhöht

- Vergrößerung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder beschlossen

- Monika Dussen als neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt München, 20. Juni 2022 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat heute ihre 25. ordentliche Hauptversammlung in München abgehalten. Vom Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 29.069.040,00 EUR waren zum Zeitpunkt der Abstimmung 77,42 Prozent vertreten (HV 2021: 72,65 Prozent). Vor dem Hintergrund des außerordentlich guten Geschäftsverlauf im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 und der nahezu unverändert positiven Entwicklung des Unternehmens im laufenden Jahr, beschloss die Hauptversammlung eine Anhebung der Dividende auf insgesamt 2.616.213,60 EUR beziehungsweise 0,09 EUR je ausstehender Aktie (Vorjahr: 0,06 EUR je Aktie). Neben den regelmäßig zur Abstimmung anstehenden Tagesordnungspunkte entschied die Hauptversammlung auch über Neuwahlen zum Aufsichtsrat sowie eine Vergrößerung des Aufsichtsrats von drei auf vier Mitglieder. Im Rahmen der Abstimmung wurden folglich die bisherigen Amtsinhaber Klaus F. Jaeneke, Markus Wenner und Ralph Heuwing mit hoher Zustimmung in ihren Ämtern bestätigt. Ferner wurde Frau Monika Dussen, Partnerin der Struktur Management Partner GmbH und wohnhaft in Hamburg, Deutschland, als weiteres Aufsichtsratsmitglied gewählt. „Wir sind sehr stolz, bei Ringmetall mit einem derart kompetent besetzten Aufsichtsrat zusammenarbeiten zu dürfen und freuen uns entsprechend über die Entscheidung der Hauptversammlung, alle Mitglieder in ihren Ämtern zu bestätigen“, unterstreicht Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE. „Darüber hinaus gratulieren wir herzlich Frau Monika Dussen zur Bestellung als weiteres Aufsichtsratsmitglied und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Neben der optimalen fachlichen Ergänzung des Organs freuen wir uns, dass die Hauptversammlung mit der Ernennung von Frau Dussen auch das Bestreben nach Diversität in unserem Unternehmen unterstützt.“ Im Detail zeigte sich die prozentuale Zustimmung zu den zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten wie folgt: Tagesordnungspunkt 2 99,99 Prozent

Tagesordnungspunkt 3a 99,97 Prozent

Tagesordnungspunkt 3b 99,96 Prozent

Tagesordnungspunkt 4 97,72 Prozent

Tagesordnungspunkt 5 96,16 Prozent

Tagesordnungspunkt 6a 93,61 Prozent

Tagesordnungspunkt 6b 93,88 Prozent

Tagesordnungspunkt 6c 93,87 Prozent

Tagesordnungspunkt 7 99,41 Prozent

Tagesordnungspunkt 8 96,10 Prozent

Tagesordnungspunkt 9 93,58 Prozent Weitere Informationen zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sowie zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de.

Ingo Middelmenne

Investor Relations

Ringmetall AG

Telefon: +49 (0 )89 45 220 98 12

Mobil: +49 (0 )174 90 911 90

E-Mail: middelmenne@ringmetall.de Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, petrochemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport von Verpackungseinheiten. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von rund 200 Mio. EUR im Jahr.

20.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

