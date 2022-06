HEIDELBERGCEMENT - Die Bullen müssen aufpassen

HeidelbergCement AG - WKN: 604700 - ISIN: DE0006047004 - Kurs: 48,530 € (XETRA)

Die Aktie von HeidelbergCement fiel im März 2020 auf ein Tief bei 29,00 EUR zurück. Von dort aus startete einer starken Rally. Im Dezember 2020 durchbrach die Aktie ihren Abwärtstrend seit Januar 2018. Anschließend kletterte sie auf ein Hoch bei 81,04 EUR.

Seit diesem Hoch befindet sich der in einer Korrekturbewegung. Im März 2022 fiel der Wert auf die Unterstützung bei 47,85 EUR und damit auf den gebrochenen Abwärtstrend an Januar 2018 zurück. Von dort aus erholte sich der Wert zwar schnell an den Widerstand bei 58,12 EUR, scheiterte aber daran. Aktuell nähert sich die Aktie erneut der Unterstützung bei 47,85 EUR an.

Jetzt kaufen?

Die Aktie von HeidelbergCement befindet sich in einer Korrekturbewegung. Diese geht in ihre entscheidende Phase. Dreht der Wert im Bereich um 47,85 EUR wieder nach oben und durchbricht anschließend den Widerstand bei 58,12 EUR, dann wäre eine weitere Rally gen 65,00-65,50 EUR und an das Hoch bei 81,04 EUR möglich. Solle der Wert aber stabil unter 47,85 EUR abfallen, würde sich das Chartbild massiv eintrüben. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 37,96 EUR und später sogar 29,00 EUR kommen.

Fazit: Die Aktie von HeidelbergCement befindet sich in einer entscheidenden Phase. Die Kursbewegung der nächsten Tage sollte Aufschluss über die Bewegung der nächsten Wochen, evtl. sogar Monate mit sich bringen. Die Bullen haben noch die leicht besseren Karten, aber sie kaum noch Spielraum.

