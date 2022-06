STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Faktor-Zertifikat auf Valneva wird rege gehandelt

Charts zu den Werten im Artikel MORGAN STANLEY PLC/CALL/SHELL/28/0.1/15.12.23

EUWAX

Trends im Handel

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Valneva (WKN MA8WX9)

In einem Faktor-2X-Long Zertifikat auf das spezialisierte Impfstoffunternehmen Valneva liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausgeführten Kauf- und Verkaufsorders vor. Pfizer beteiligt sich mit 90,5 Millionen Euro an Valneva, damit wird Pfizer 8,1% der Valneva-Aktien halten. Die Erlöse wird Valneva für dessen Anteil an der Phase 3-Entwicklung des Impfstoffes VLA15 gegen Lyme Borreliose verwenden. Nach den gestrigen Kursgewinnen legt die Valneva-Aktie heute über 15% auf 11,95 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf Tesla (WKN MD4QKM)

Auf Tesla kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Elon Musk hatte angekündigt, in den nächsten Monaten 3 bis 3,5% der gesamten Beschäftigten zu entlassen. Bei den Angestellten soll sogar jeder zehnte Arbeitsplatz wegfallen. Die Tesla-Aktie legt 1,2% auf 633,90 Euro zu.

3. Call-Optionsschein auf Shell (WKN MD4QX7)

Ebenfalls steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf Shell ein. Die Aktie des größten europäischen Ölkonzerns notiert heute 2,3% höher bei 25,05 Euro. Von ihrem am 09. Juni erreichten Jahreshoch bei 28,72 Euro hat die Aktie in knapp zwei Handelswochen fast 13% verloren.

Euwax Sentiment Index

Auch heute Vormittag sind sich die Stuttgarter Derivateanleger uneinig, wohin der DAX im weiteren Handelsverlauf tendieren wird. Der Euwax Sentiment bewegt sich bisher in einer recht engen Handelsspanne von 20 bis -25 Punkten.

