Valneva: Aktie sprengt die Ketten - Kurs klettert über wichtige Trend-Indikatoren

Valneva-Papiere können ihre Erholung im positiven Marktumfeld heute dynamisch fortsetzen. Am Vortag war bekannt geworden, dass der US-Pharmariese Pfizer bei dem Impfstoff-Forscher eingestiegen ist. Vereinzelt wurde daraufhin von Experten sogar von möglicher Übernahmefantasie gesprochen. Während die Politiker angesichts der Corona-Pandemie vor dem Herbst wieder nervöser werden, stehen dem Unternehmen auch wichtige Tage bevor mit der erwarteten Entscheidung der EU über eine Kündigung des Liefervertrags für den Corona-Impfstoff. Auch dessen Zulassung in Europa steht immer noch aus: Damien Choplain von Oddo BHF hatte am Vortag die Erwartung geäußert, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) noch in dieser Woche eine Empfehlung aussprechen könnte.

Die Papiere konnten heute zeitweise an der Pariser Euronext-Börse nochmals um mehr als 20 Prozent zulegen und erreichten so erstmals seit Ende Mai wieder die Marke von 12 Euro. Zuletzt betrug das Kursplus immer noch deutliche 17,6 Prozent auf 12,06 Euro. Seit dem Vorwochentief beläuft sich der Anstieg nun auf 66 Prozent. Plötzlich steht der Kurs im Chart nicht nur über der 21-Tage-Linie, sondern auch am 50-Tage-Schnitt, der ein beliebter mittelfristiger Indikator ist.

onvista/dpa-AFX