ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Lanxess-Ziel auf 60 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess von 65 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Jones passte seine Prognosen für den Chemiekonzern an das jüngst angekündigte Joint Venture des Geschäftsbereichs High Performance Materials (HPM) an. Dies geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie hervor./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2022 / 06:45 / CET

