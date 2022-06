DGAP-News: PAION MELDET SOLIDE FORTSCHRITTE BEI KOMMERZIELLEN AKTIVITÄTEN IN EUROPA

DGAP-News: PAION AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PAION MELDET SOLIDE FORTSCHRITTE BEI KOMMERZIELLEN AKTIVITÄTEN IN EUROPA



24.06.2022 / 09:06

PAION MELDET SOLIDE FORTSCHRITTE BEI KOMMERZIELLEN AKTIVITÄTEN IN EUROPA - Die Produkteinführungen in Großbritannien, den Niederlanden und Skandinavien verlaufen gut, einschließlich der Aufnahme in die Arzneimittellisten der Kunden - Positives Kundenfeedback nach ersten Erfahrungen mit PAION-Produkten Aachen, 24. Juni 2022 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) meldete heute gute Fortschritte bei der Markteinführung von Remimazolam (Byfavo®), Eravacyclin (XERAVA®) und Angiotensin II (GIAPREZA®) in Europa, einschließlich der Aufnahme der Produkte in die Arzneimittellisten der Kunden. „Da wir uns noch in der Anfangsphase der Vermarktung befinden, liegt unser Schwerpunkt bei der Listung unserer Produkte bei den relevanten medizinischen Versorgern, und unser Team macht hier große Fortschritte. Wichtig ist, dass wir positive Rückmeldungen von Kunden über ihre ersten Erfahrungen mit unseren Produkten erhalten haben, insbesondere Remimazolam. Dies wird widergespiegelt in einer starken Preisgestaltung und den Erstattungsbeträgen, die wir bisher erreicht haben", sagte Dr. Jim Phillips, Vorstandsvorsitzender der PAION AG. „Unsere bisherigen Erfahrungen in diesem Jahr sind sehr ermutigend für die Zukunft, und wir freuen uns darauf, wenn wir in unseren regelmäßigen Updates diese operativen Fortschritte auch in steigenden Umsätzen abbilden können." PAION hat seine kommerzielle Präsenz in Großbritannien, den Niederlanden und Skandinavien mit sehr erfahrenen und motivierten Teams aufgebaut, die nun die Kunden vor Ort besuchen. Während sich die Vertriebsmannschaft auf Remimazolam konzentriert, ein Sedativum/Anästhetikum und voraussichtlich PAIONs größtes Produkt, gibt es auch erste positive Anzeichen in Deutschland für die Nachfrage von Angiotensin II, einem Vasokonstriktor. Zudem berichtete das Unternehmen, dass die Preisgestaltung und die Kostenerstattung für Remimazolam über den ursprünglichen Zielen liegen, wobei der durchschnittliche Nettoverkaufspreis für Remimazolam bei etwa EUR 19 pro 20 mg und damit am oberen Ende von PAIONs Preiserwartungen liegt. In Großbritannien unterhält das Unternehmen eine Partnerschaft mit Clinigen für die Lieferung von PAIONs Produkten. Mit den ersten erfolgreichen Listungen von Remimazolam in den Krankenhäusern des National Health Service (NHS) Trusts, erwartet PAION, dass die Akzeptanz seiner Produkte in Großbritannien in Zukunft nachhaltig steigen wird. In Skandinavien fungiert Dänemark als kommerzielles Zentrum, wobei sich die Aktivitäten derzeit auf Remimazolam konzentrieren. Die Gespräche mit dem Danish Medicines Council (DMC) über die Kostenerstattung sind abgeschlossen. Da Kauf- und Preisentscheidungen nicht auf nationaler Ebene getroffen werden, hat PAION in den anderen skandinavischen Ländern mehr Spielraum. Die Markteinführung in Dänemark begann im vierten Quartal 2021; die Einführung in anderen Ländern der Region ist im Gange. In den Niederlanden sind alle drei Produkte nun gelistet und verfügbar. PAIONs Vertriebsteam weitet die ursprüngliche Zielgruppe der Anästhesisten auf Gastroenterologen aus und erwartet daher starke Synergien und einen hocheffizienten Einsatz der Vertriebsmannschaft durch die Vermarktung mehrerer Produkte. In Deutschland ist derzeit nur Angiotensin II für Krankenhäuser verfügbar und PAION erwartet den erfolgreichen Abschluss der Erstattungsgespräche und der Verträge mit den Versicherern im Juli 2022. ###



Über PAION

Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum. PAION hat die Vermarktung von Remimazolam (Byfavo®) in ausgewählten europäischen Märkten gestartet. Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Remimazolam ist in den USA, der EU/EWR/Vereinigtem Königreich, China und Südkorea für die Kurzsedierung sowie in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen. Darüber hinaus vermarktet PAION zwei Produkte für die Intensivmedizin in ausgewählten europäischen Ländern: Angiotensin II (GIAPREZA®), einen Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributiven Schock, und Eravacyclin (XERAVA®), ein neuartiges Fluorocyclin-Antibiotikum für die Behandlung komplizierter intra-abdominaler Infektionen bei Erwachsenen. PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem wir neuartige Produkte auf den Markt bringen, die Patienten, Ärzten und anderen Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen.



Disclaimer:

