IRW-News: Element79 Gold Corp. : Element79 Gold gibt 2 Mio. $-Privatplatzierung und Aktienemissionen zur Tilgung von Verbindlichkeiten (Shares for Debt) bekannt

IRW-PRESS: Element79 Gold Corp. : Element79 Gold gibt 2 Mio. $-Privatplatzierung und Aktienemissionen zur Tilgung von Verbindlichkeiten (Shares for Debt) bekannt

Vancouver, British Columbia, 23. Juni 2022 - Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM) (OTC: ELMGF) (FWB: 7YS) (Element79 Gold oder das Unternehmen) freut sich, heute eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (Privatplatzierung) von bis zu 4.000.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (jeweils eine Einheit) zum Preis von 0,50 CAD pro Einheit bekannt zu geben, aus der ein geplanter Bruttoerlös in Höhe von 2.000.000 CAD generiert werden soll.

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem nicht übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant) zusammen. Jeder Warrant kann innerhalb von vierundzwanzig Monaten ab dem Ausgabedatum, unter dem Vorbehalt einer Vorverlegung der Ausübungsfrist (10-Tages-VWAP über 1,20 CAD, 30 Tage bis zur Abrechnung) ausgeübt und gegen eine Stammaktie zum Preis von 1,00 CAD pro Aktie eingetauscht werden. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Element79 Gold hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für den Ausbau der Betriebstätigkeit, für die Explorationsinitiativen in Nevada, für die geplante Übernahme des peruanischen Portfolios über die Firma Calipuy Resources Inc. (Pressemitteilung vom 20. Juni 2022, verfügbar unter folgendem Link), für Konzessionszahlungen sowie für allgemeine und administrative Zwecke zu verwenden. In Zusammenhang mit der Privatplatzierung kann auch eine Vermittlungsgebühr (Finder's Fee) zur Auszahlung kommen.

James Tworek, CEO von Element79 Gold, kommentierte diese jüngste Ankündigung mit den Worten: Dies ist die erste formelle Kapitalerhöhung für das Unternehmen seit unserem Börsengang. Wir freuen uns außerordentlich über all die Fortschritte, die wir in den letzten zehn Monaten erzielt haben, und auch über unsere Wachstumsaussichten in unseren Portfolios in Nevada und Peru. Mit dem Abschluss dieser Kapitalerhöhung verfügen wir über die nötigen Mittel, um die Arbeiten an unserem Vorzeigeprojekt Maverick Springs sowie die Bohr-, Explorations- und Planungsaktivitäten bei Lucero und Machacala voranzutreiben.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass mit bestimmten unabhängigen Gläubigern (die Gläubiger) Schuldentilgungsvereinbarungen (die Schuldenvereinbarungen) zur Begleichung von Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 304.569 Dollar für fachliche und beratende Dienstleistungen, die von den Gläubigern für das Unternehmen erbracht wurden, abgeschlossen wurden. Zur Begleichung und vollständigen Tilgung von Verbindlichkeiten in Höhe von 222.194 Dollar wird das Unternehmen 435.674 Stammaktien (die Aktien) zu einem vorab festgelegten Preis von 0,51 Dollar pro Aktie ausgeben. Zur Begleichung und vollständigen Tilgung von Verbindlichkeiten in Höhe von 42.375 Dollar wird das Unternehmen 69.420 Aktien zu einem vorab festgelegten Preis von 0,60 Dollar pro Aktie ausgeben, zur vollständigen Tilgung von 35.000 Dollar werden 64.815 Aktien zum festgelegten Preis von 0,54 Dollar ausgegeben, und zur Tilgung von 5.000 Dollar werden 10.000 Aktien zum festgelegten Preis von 0,50 Dollar pro Aktie emittiert. Die Gesamtzahl der Stammaktien, die gemäß den Schuldenvereinbarungen ausgegeben werden, beträgt 579.908.

Die Ausgabe der Aktien an die Gläubiger steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Börsenaufsicht. Alle ausgegebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum erlischt.

Über Element79 Gold

Element79 Gold ist ein Bergbauunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Bergbauprojekten mit Gold und verwandten Metallen konzentriert. Element79 Gold hat sein Vorzeigeprojekt Maverick Springs (Maverick Springs) zwischen den Counties Elko und White Pine in Nevada, USA, erworben und vor Kurzem eine NI 43-101-konforme Schätzung einer im Tagebau förderbaren Mineralressource für das Vorzeigeprojekt Maverick Springs abgeschlossen, das sich in dem berühmten Goldbergbaurevier im Nordosten von Nevada befindet. Der Erwerb von Maverick Springs umfasste auch ein Portfolio mit 15 Konzessionsgebieten entlang dem Battle Mountain Trend in Nevada, und das Unternehmen führt eine Analyse dieser Konzessionsgebiete für einen größeren Explorationserfolg sowie mit dem Potenzial für einen Verkauf oder eine Ausgliederung durch. Das Unternehmen hat vor Kurzem eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von zwei früher produzierenden, hochgradigen Gold-Silber-Minen in Peru abgeschlossen. Das Managementteam, das Explorationsteam und das operative Team des Unternehmens haben ihre Due-Diligence-Reise nach Peru zur Überprüfung dieser Projekte und zur Ansiedlung des operativen Teams in dem Land abgeschlossen. In British Columbia hat das Unternehmen eine Absichtserklärung zum Erwerb eines Privatunternehmens unterzeichnet, das eine Option auf eine 100%-Beteiligung am hochgradigen Goldprojekt Snowbird hält, das aus 10 Mineralien-Claims in Central British Columbia, etwa 20 km westlich von Fort St. James, besteht. Das Unternehmen hat außerdem eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet Dale, das aus 90 nicht patentierten Bergbau-Claims besteht und sich etwa 100 km südwestlich von Timmins, Ontario, Kanada, in der Timmins Mining Division, Dale Township, befindet.

Warnhinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung des Unternehmens, Geschäftsaussichten oder Chancen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die auf den Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Privatplatzierung, ihren Abschluss und die geplante Verwendung des Erlöses aus der Privatplatzierung; den Abschluss der Akquisition der Konzessionsgebiete in Peru; die Pläne des Unternehmens für die Exploration und die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete; die Geschäftsstrategie des Unternehmens; zukünftige Planungsprozesse; Explorationsaktivitäten; der Zeitplan und das Ergebnis von Explorationsaktivitäten; Kapitalprojekte und Explorationsaktivitäten und deren mögliche Ergebnisse; Akquisitionsmöglichkeiten; und die Auswirkungen von Akquisitionen auf das Unternehmen, falls vorhanden. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Folglich können zukunftsgerichtete Aussagen nicht garantiert werden. Investoren sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, auch tatsächlich eintreten. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtet sein. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie anstreben, antizipieren, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, projizieren, vorhersagen, prognostizieren, potenziell, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Tatsächliche Ergebnisse können von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Möglichkeit, dass die Parteien die Privatplatzierung nicht wie erwartet oder überhaupt abschließen können und dass der Erlös aus der Privatplatzierung nicht wie hierin angegeben verwendet wird; die Möglichkeit, dass der Erwerb der Konzessionsgebiete in Peru nicht zu den angekündigten Kondition oder überhaupt abgeschlossen wird; Risiken in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit in ausländischen Rechtsgebieten; Dauer und Auswirkungen des Coronavirus und COVID-19; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von Akquisitionen; tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Evaluierungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen bei Erzreserven, Erzgehalt oder Gewinnungsraten; tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstung oder Prozessen im Vergleich zu Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Gemeinden; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen in der geltenden Gesetzgebung oder deren Anwendung; Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten; Wechselkursschwankungen; Anforderungen an zusätzliches Kapital; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Rekultivierungskosten; Ergebnisse anhängiger Rechtsstreitigkeiten; Beschränkungen des Versicherungsschutzes sowie jene Faktoren, die in den anderen öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens erörtert werden, die unter www.sedar.com veröffentlicht sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieses Dokuments. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen gefordert.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsbehörden (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

