IRW-News: EMX Royalty Corp. : EMX verkauft generative Geschäftseinheit in Skandinavien gegen Bargeld und künftige Royalty-Beteiligungen

IRW-PRESS: EMX Royalty Corp. : EMX verkauft generative Geschäftseinheit in Skandinavien gegen Bargeld und künftige Royalty-Beteiligungen

Vancouver, British Columbia, 2. Juni 2025 / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) (das Unternehmen oder EMX) freut sich, den Verkauf seiner Betriebsplattform in Skandinavien an First Nordic Metals Corporation (TSX Venture: FNM; FNM), einen derzeitigen Partner von EMX und Betreiber mehrerer EMX-Royalty-Konzessionsgebiete in Schweden und Finnland, bekannt zu geben. Diese strategische Veräußerung beinhaltet die Infrastruktur, die Explorationsausrüstung und die Mitarbeiter von EMX in den skandinavischen Ländern. EMX betrachtet diese Transaktion als äußerst synergetisch, da sie die Betriebs- und Verwaltungskosten von EMX senken und gleichzeitig zusätzliche Betriebskapazitäten für FNM schaffen wird, um seine Projektbeteiligungen in Gold Line in Schweden und sein Goldprojekt Oijärvi in Finnland, an dem EMX Royalty-Beteiligungen hält, auszubauen. EMX wird außerdem Royalty-Beteiligungen an Projekten erhalten, die von FNM in einem Zeitraum von fünf Jahren organisch generiert werden.

Strategische Begründung und langfristige Vorteile

Diese Transaktion ist Teil einer umfassenderen Initiative zur Straffung der weltweiten Betriebsaktivitäten von EMX und zur Senkung der Verwaltungskosten, während die positive Royalty-Exposition an den von Partnern finanzierten generativen Explorationsaktivitäten erhalten bleibt. EMX befasst sich seit mehr als 15 Jahren mit der generativen Exploration in Skandinavien und hat in dieser Region ein breites Portfolio an Royalties aufgebaut, das EMX verbleibt. Darüber hinaus erhält EMX künftige Royalty-Beteiligungen an Projekten, die von FNM in einem Zeitraum von fünf Jahren organisch generiert werden. Diese Transaktion steht im Einklang mit den strategischen Zielen von EMX und stärkt die Betriebstätigkeit eines bestehenden Partners und Betreibers.

Vertragliche Rahmenbedingungen

Als Gegenleistung für den Verkauf erhält EMX über einen Zeitraum von zwei Jahren gestaffelte Zahlungen in Gesamthöhe von 3,25 Millionen SEK (ca. 335.000 US$). Die Zahlungen erfolgen zu gleichen Teilen in Form von Bargeld und Aktien von FNM.

Darüber hinaus wird FNM EMX in den nächsten fünf Jahren eine NSR-Royalty (Net Smelter Return) in Höhe von 1 % auf alle neu generierten Projekte in Schweden und Finnland gewähren.

Dr. Eric P. Jensen, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und als Mitarbeiter des Unternehmens die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Über FNM. First Nordic Metals Corp. ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen mit Edelmetallprojekten in Schweden und Finnland. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Goldprojekt Barsele in Nordschweden, das als Joint Venture mit Agnico Eagle Mines Limited betrieben wird. Im unmittelbaren Umfeld des Projekts Barsele verfügt First Nordic über sämtliche Eigentumsanteile an einer Liegenschaft in Bezirksgröße, die zwei weitere Zielgebiete (Paubäcken, Storjuktan, ebenfalls Royalty-Konzessionsgebiete von EMX) umfasst. Zusammen mit dem Projekt Barsele decken diese beiden Projekte einen Abschnitt von rund 100 km des Streichens des Grünsteingürtels Gold Line ab. Darüber hinaus ist First Nordic in Nordfinnland zu 100 % am unzureichend erkundeten Grünsteingürtel Oijärvi beteiligt, einschließlich der Lagerstätte Kylmäkangas, des größten bekannten Goldvorkommens in diesem Gürtel. EMX hält auch verschiedene Royalty-Beteiligungen an den FNM-Projekten im Gürtel Oijärvi.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David M. Cole

President und CEO

Tel: (303) 973-8585

Dave@EMXroyalty.com

Stefan Wenger

Chief Financial Officer

Tel: (303) 973-8585

SWenger@EMXroyalty.com

Isabel Belger

Investor Relations

Tel: +49 178 4909039

IBelger@EMXroyalty.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können Aussagen über die wahrgenommene Qualität von Konzessionsgebieten, Explorationsergebnisse und -budgets, Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen, Arbeitsprogramme, Investitionskosten, Zeitpläne, strategische Pläne, Marktpreise für Edel- und Basismetalle oder andere Aussagen enthalten, die keine Tatsachen darstellen. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und Faktoren zählen unter anderem die Nichtverfügbarkeit von Finanzmitteln, das Nichterkennen wirtschaftlich rentabler Mineralreserven, Schwankungen bei der Marktbewertung von Rohstoffen, Schwierigkeiten beim Erhalt der erforderlichen Genehmigungen für die Erschließung eines Mineralprojekts, höhere Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Erwartungen hinsichtlich der Projektfinanzierung durch Joint-Venture-Partner und andere Faktoren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die im Lagebericht (Managements Discussions and Analysis, MD&A) für das am 31. März 2025 endende Quartal und in dem zuletzt eingereichten Annual Information Form (AIF) für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR (www.sedarplus.ca) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79792

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79792&tr=1

