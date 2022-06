VERBIO - Wichtige Hürde erreicht

VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG - WKN: A0JL9W - ISIN: DE000A0JL9W6 - Kurs: 48,500 € (XETRA)

Die Verbio-Aktie legte in den letzten Jahren eine steile Rally hin und kletterte bis in den April 2022 hinein auf das aktuelle Allzeithoch bei 88,10 EUR.

In einem scharfen Rücksetzer fiel die Aktie auf ein Tief bei 39,10 EUR zurück. Sie verlor innerhalb von 13 Handelstagen deutlich über 50 % ihres Wertes. Dabei durchbrach sie auch den Aufwärtstrend seit März 2020.

Seit dem Tief bei 41,60 EUR vom 10. Mai 2022 fällt der Aktienkurs weiter ab. Aber diese Bewegung lässt sich in einem bullischen Keil eingrenzen. Innerhalb dieses Keils zog der Wert zuletzt 2 Tage stark an. Auch heute kommt es zu Gewinnen. Die Aktie notiert an der Oberkante des Bullkeils, die heute bei 49,94 EUR verläuft. Intraday ist diese Hürde zu hoch.

Kaufsignal, wenn …

Gelingt der Verbio ein Ausbruch über 49,94 EUR, dann entstünde ein neues Kaufsignal. Dieses Signal könnte eine Rally in Richtung 64,60 EUR und damit an das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch auslösen.

Sollte die Aktie aber auf ein neues Jahrestief abfallen, dann könnte die Abwärtsbewegung weitergehen. Ein Abverkauf in Richtung 27,95 EUR wäre kurzfristig möglich.

Fazit: Die Verbio-Aktie hat die Chance, ein Kaufsignal auszubilden und die Rally der letzten 3 Handelstage fortzusetzen. Aber noch fehlt dieses Signal.

