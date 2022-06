STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

BYD Faktor-Long-Zertifikat wird verkauft

EUWAX

Trends im Handel

1. Faktor-Long-Zertifikat auf BYD (WKN MF7UB9)

Ein Faktor-4X-Long Zertifikat auf den chinesischen Automobilhersteller BYD wird von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. BYD hat ein 550.000 Quadratmeter großes Grundstück in der chinesischen Metropole Shenzen für rund 60 Millionen US-Dollar erworben. Auf dem Grundstück sollen Autoteile und -zubehör hergestellt werden. Die BYD-Aktie hat seit Monatsbeginn über 15% zugelegt, heute geht es dagegen um 2,3% auf 38,30 Euro abwärts.

2. Knock-out-Call auf United Health (WKN KF2R2S)

In einen Knock-out-Call auf den amerikanischen Krankenversicherer United Health steigen die Anleger zur Wochenmitte an der Euwax ein. Bereits am 15. Juli wird der Krankenversicherer seine Quartalszahlen vorlegen. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie beinahe 10% zulegen. Heute notiert sie mit 482,80 Euro nahezu unverändert.

3. Call-Optionsschein auf Shell (WKN MD4QX7)

Ebenfalls kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf den Öl- und Erdgasförderer Shell. Die Nordseeölsorte Brent Crude Oil ist seit Wochenbeginn um über fünf US-Dollar auf rund 118 US-Dollar gestiegen. Für die Shell-Aktie geht es um 0,7% auf 25,55 Euro bergauf.

Euwax Sentiment Index

Nur zu Handelsbeginn lag der Euwax Sentiment im negativen Bereich. Mit der Abwärtsbewegung des DAX in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten setzen die Derivateanleger offenbar auf eine Erholung des deutschen Leitindex.

