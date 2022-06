DGAP-News: DEFAMA kauft, vermietet und wird Prognose übertreffen

DGAP-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf

DEFAMA kauft, vermietet und wird Prognose übertreffen



29.06.2022 / 14:07

• Erwerb von zwei Nahversorgern in Thüringen

• Annualisierter FFO steigt auf über 9,5 Mio. €

• Prognose soll nach Vorlage der Halbjahreszahlen erhöht werden





Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat eine Reihe von Verträgen und Vereinbarungen geschlossen, Mietanpassungen durchgeführt sowie zwei Immobilien gekauft, die insgesamt zu einer Steigerung der annualisierten Nettomieten um mehr als 700 T€ führen.



So unterzeichnete DEFAMA Kaufverträge über zwei Nahversorger in Thüringen. Es handelt sich dabei um Standorte in Apfelstädt und Waltershausen (Thüringen), beide nahe Gotha, mit Netto und tegut als Hauptmieter. Die Kaufpreise belaufen sich auf 2,95 Mio. € entsprechend dem 10-fachen der Jahresnettomiete. Die Mietfläche des Netto-Marktes in Apfelstädt beträgt gut 1.000 qm. Die Mietfläche in Waltershausen beträgt rund 2.900 qm, von denen knapp 2.000 qm von tegut genutzt werden. Zudem sind im westlichen Gebäude zehn Wohnungen an einen der Diakonie Gotha nahestehenden Verein vermietet.



Darüber hinaus hat DEFAMA in einigen Bestandsobjekten neue langfristige Mietverträge abgeschlossen. So konnte in Gardelegen ein neuer Vertrag mit dem Renovierungs-Discounter tedox für eine Fläche von rund 1.400 qm geschlossen werden. Der Bauantrag soll kurzfristig gestellt und der Umbau bis Anfang 2023 abgeschlossen werden. Für die übrigen Leerflächen ist DEFAMA in fortgeschrittenen Gesprächen und geht bis Jahresende von weiteren Vertragsschlüssen aus. Vollvermietet ist jetzt das Objekt Eberswalde. Hier hat DEFAMA einen langfristigen Mietvertrag mit einem Tierfachgeschäft geschlossen.



In Lübbenau konnte DEFAMA im Ende Mai insgesamt gut 300 qm an die Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) vermieten. Der entsprechende Umbau wurde im Vorgriff auf den Vertrag schon durchgeführt. Auch hier laufen mehrere weitere Verhandlungen für größere Flächen, die in den nächsten Monaten zu Vertragsschlüssen führen werden. Darüber hinaus konnten in den vergangenen Wochen zahlreiche Mietanpassungen im Immobilienbestand durchgeführt werden, größtenteils aufgrund vertraglich vereinbarter Wertsicherungsklauseln.



Nach Abschluss aller Transaktionen und Umbaumaßnahmen erhöht sich der annualisierte FFO auf über 9,5 Mio. €, entsprechend 1,98 € je Aktie. Der Vorstand ist optimistisch, den FFO je Aktie durch weitere Zukäufe und/oder Vermietungserfolge im laufenden Jahr noch weiter steigern zu können. Das Portfolio umfasst nun 58 Standorte mit über 240.000 qm Nutzfläche, die zu 95% vermietet sind. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Getränke Hoffmann, JYSK, Deichmann, KiK, Takko und toom. Die annualisierte Jahresnettomiete der DEFAMA liegt bei mehr als 19 Mio. €.



Vor dem Hintergrund der erläuterten Erfolge sowie weiteren kurz vor Abschluss stehenden Verhandlungen überarbeitet die DEFAMA aktuell ihre Planzahlen. Der Vorstand geht davon aus, nach den Halbjahreszahlen erhöhte Prognosen vorlegen zu können.





