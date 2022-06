Zoom Video Communications: Erholungsbewegung der abgestraften US-Technologieaktien!

Werbung

Zoom Video Communications verbindet sämtliche Kommunikationskanäle

Mit den Produkten von Zoom Video Communications lassen sich Textnachrichten verschicken sowie Telefonanrufe über die Cloud und per Videokommunikation auch virtuelle Meetings durchführen. Die Schließung vieler Büros hat in den letzten Jahren für eine entsprechend hohe Nachfrage gesorgt. Zoom hat rund um den Globus in der Arbeitswelt eine große Anzahl an Unternehmen und Mitarbeitern erreicht. Der große Erfolg in kurzer Zeit hat aber auch eine Kehrseite der Medaille. Die Wachstumsraten verlangsamen sich sukzessive und die starken Vorgaben sind schwer zu schlagen. Während der Umsatz im ersten Quartal des letzten Jahres noch um 191 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wachsen konnte, gab es im aktuellen Vergleichszeitraum nur noch einen Umsatzanstieg von etwa 12 %. Nichtsdestoweniger ist die Nachfrage weiterhin hoch. Im wichtigen Heimatmarkt, der für etwa zwei Drittel der Gesamterlöse verantwortlich ist, verbesserten sich die Verkäufe um 15 %. In der Region Asien-Pazifik konnte Zoom mit 20 % noch stärker wachsen. Nur in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sorgten der starke Dollar und der Krieg in der Ukraine für ein unverändertes Ergebnis. Es darf aber auch nicht außer Acht gelassen werden, dass die Erlöse von rund 623 Millionen USD im Geschäftsjahr 2020 bis 2022 bereits auf etwa 4,1 Milliarden USD gesteigert werden konnten. Der CEO betont, dass der Erfolg bei großen Unternehmenskunden bezüglich Lösungen wie Zoom Rooms für größere Videokonferenzen und Zoom Phone nicht nachlässt. Zoom Phone wurde erst 2019 eingeführt und erreichte im letzten Quartal bereits 3 Millionen einzelne Arbeitsplätze. Zoom versucht sein Angebot stetig zu erweitern und wandelt sich zu einem führenden Anbieter von Kommunikationsmöglichkeiten in einer einheitlichen Arbeitsumgebung, der verschiedene Kommunikationskanäle für eine bessere Zusammenarbeit aus einer Hand anbieten kann.

Einführung neuer Produkte soll die Wachstumschancen verbessern

Im Februar wurde mit dem Zoom Contact Center eine neue Plattform für den kanalübergreifenden Kundensupport vorgestellt, die mit optimierten Video-Interaktionsmöglichkeiten das Kundenerlebnis verbessern soll. Geliefert wird eine eigenständige Kundendienstlösung, die sich optional auch direkt in bestehende Websites oder Anwendungen einbinden lässt, um Anfragen per Sprache, Video oder Webchat mit dem Zoom-Zubehör bearbeiten zu können. Bisher gibt es das Contact Center in den Vereinigten Staaten und in Kanada, wobei noch in diesem Jahr der internationale Marktstart erwartet wird. Mit der Übernahme von Solvvy, die erst im Mai bekanntgegeben wurde, soll auch künstliche Intelligenz in Form von Chatbots eingebunden werden, um menschliche Mitarbeiter zu entlasten, die Kundenzufriedenzeit durch rasche Antworten rund um die Uhr zu steigern und auch bestehende Personalengpässe besser zu kompensieren. Damit adressiert Zoom direkt den Markt für gesprächsfähige künstliche Intelligenz (Conversational AI), der laut MarketsAndMarkets von 6,8 Milliarden USD im letzten Jahr auf 18,4 Milliarden USD bis 2026 wachsen könnte. Vorgestellt wurde mit Zoom Whiteboard im April auch eine neue videobasierte Kollaborationslösung, die mit virtuellen Whiteboards die kreative Zusammenarbeit verbessert und klassische Funktionen zum gemeinsamen Sammeln und Austauschen von Ideen bereitstellt. Mit Zoom IQ gibt es nun auch eine neue Gesprächsanalyseplattform für Vertriebsteams, die mit künstlicher Intelligenz die Kundenbedürfnisse analysiert und mit direktem Feedback auch die Verkaufsabschlüsse steigern soll.

Zoom One ermöglicht erstmals die Echtzeit-Sprachübersetzung

Letzte Woche wurden mit Zoom Apps SDK und Zoom One weitere Produkte eingeführt. Über 100 Zoom-Apps wurden von Entwicklerpartnern bereits veröffentlicht, um Meetingerlebnisse zu optimieren und zu individualisieren. Mit Apps SDK werden die Entwicklungsmöglichkeiten noch zusätzlich erweitert. Interessant ist aber vor allem auch das Produktpaket Zoom One, das die gesamte Produktvielfalt rund um Telefonie, Messaging, Meetings und den neuen Whiteboard-Funktionen in einem Angebot vereint und in höheren Preisklassen für die Unternehmenskunden auch erstmals Echtzeit-Sprachübersetzungen ermöglicht. Mit internationalen Geschäftspartnern kann so bequem auf Englisch oder in einer von derzeit 10 Sprachen, darunter Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch oder Chinesisch, gesprochen werden, während passende Übersetzungen direkt per Untertitel eingeblendet werden.

Damit soll das Geschäft mit den Unternehmenskunden, deren Anzahl im letzten Quartal um 24 % auf 198.900 Abnehmer zugenommen hat, weiter gestärkt werden. Für etwa 52 % aller Erlöse ist diese Kundenkategorie bereits verantwortlich, wobei der Anteil weiter gesteigert werden soll. Hier verweist das Management auf Umfragen von Omdia Research, wonach derzeit 40 % der Organisationen ihre Investments dahingehend priorisieren, dass mehrere verschiedene cloudbasierte Lösungen zur vereinheitlichten Kommunikation eliminiert werden sollen. Zoom One setzt genau hier an. Insgesamt zeigt die Net Expansion Rate von 123 % in dieser Kategorie auch auf, dass der betreffende Kundenstamm in den letzten 12 Monaten die Investitionen weiter erhöht hat.

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 bestätigt das Management die Umsatzprognose von 4,53 bis 4,55 Milliarden USD. Beim Gewinnausblick wird statt ursprünglich 3,45 bis 3,51 USD nun eine Spanne von 3,70 bis 3,77 USD je Aktie angepeilt. Aktuelle Factset-Schätzungen gehen davon aus, dass die Erlöse bis zum Fiskaljahr 2026 auf 6,55 Milliarden USD und der Gewinn je Aktie auf 5,18 USD gesteigert werden können. Die anhaltende Nachfrage nach Kollaborationslösungen in Verbindung mit der Einführung neuer Produkte könnte für Zoom Video Communications ein weiteres Wachstumspotenzial bieten.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf Zoom Video Communications Inc.

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Zoom Video Communications Inc. stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 80,883 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 80,883 USD. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Zoom Communications Inc. hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Der EUR-Gegenwert wird am Ausübungstag auf Basis des von der Europäischen Zentralbank um 14:15 Uhr MEZ festgestellten EUR-Fixings errechnet.

Stand: 29.06.2022

Redakteur: Andreas Zehetner, TraderFox GmbH

Redigierend: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH

