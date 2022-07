KRONES - Jetzt einen Trade wert?

KRONES AG - WKN: 633500 - ISIN: DE0006335003 - Kurs: 75,250 € (XETRA)

Die Krones-Aktie befindet sich seit einem Tief im März 2020 bei 41,92 EUR in einer Aufwärtsbewegung. Die Aktie kletterte bis November 2021 an den Widerstand bei 100,35 EUR.

Dieser Hürde erwies sich von November 2021 bis Januar 2022 mehrmals als zu hoch. Anschließend setzte der Wert auf den Aufwärtstrend seit März 2020 zurück. Seit letzter Woche notiert der Wert wieder am Aufwärtstrend seit März 2020. Bisher hält dieser Trend noch. Die Aktie setzt sich aktuell sogar leicht nach oben ab. Neben diesem Trend, der in der laufenden Woche bei 71,66 EUR verläuft, sollte man noch die Unterstützung bei 64,50 EUR im Auge haben.

Chance für die Bullen

Ausgehend vom Aufwärtstrend seit März 2020 könnte die Krones-Aktie wieder anziehen. Ein Anstieg gen 88,85 EUR ist möglich. Sollte der Wert den Aufwärtstrend durchbrechen, würde er in eine neutrale Zone zurückfallen, die bis zur Unterstützung bei 64,50 EUR reicht. Erst mit einem stabilen Rückfall unter 64,50 EUR würde sich das Chartbild deutlich verschlechtern. In diesem Fall könnte der Wert in Richtung 45,31-41,92 EUR abfallen.

Fazit: Die Krones-Aktie hat die Chance auf eine Rally von nicht ganz 20 %.

krones

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)