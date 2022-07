Fahrer protestieren auf britischer Autobahn gegen Treibstoffpreise

BRISTOL (dpa-AFX) - Mit einer Demonstration auf einer wichtigen Autobahn in Großbritannien haben Fahrerinnen und Fahrer gegen hohe Treibstoffpreise protestiert. Auf einem Teilstück der M4 zwischen der westenglischen Stadt Bristol und Südwales kam es zu Behinderungen, weil Aktivisten in langsamer Kolonne den Verkehr ausbremsten. Polizisten nahmen mindestens acht Demonstranten fest. Sie seien langsamer als die vereinbarte Geschwindigkeit von 48 Kilometern pro Stunde (30 Meilen) gefahren, meldete die Nachrichtenagentur PA. Auch in anderen Gegenden des Landes kam es zu Protesten.

Die Demonstranten fordern, dass die Regierung die Treibstoffabgabe weiter senkt oder alternativ die Mehrwertsteuer auf Energie reduziert. Finanzminister Rishi Sunak kündigte an, Forderungen nach einer "substanzielleren" Senkung der Kraftstoffsteuer sorgfältig zu prüfen. Er hatte bereits im März die Steuer um 5 Pence je Liter reduziert. Dennoch stiegen die Preise weiter: Ein Liter Benzin kostete am Montag mit 191,5 Pence (222,3 Cent) so viel wie nie zuvor.

Die Regierung zeigte Verständnis für die Proteste, rief aber zur Rücksicht auf Berufstätige auf. Der Alltag der Menschen dürfe nicht belastet werden, zusätzliche Verkehrsbehinderungen würden nur zu noch mehr Benzinverbrauch führen, hieß es aus London./bvi/DP/jha