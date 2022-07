ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für EssilorLuxottica - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 170 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Ausblick auf die Berichtssaison der Luxus- und Sportartikelkonzerne sei schwierig, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei ersteren hebt er eine robuste Umsatzdynamik im zweiten Quartal hervor, bei letzteren die schwache Verbraucherstimmung. Die Debatte drehe sich insbesondere um eine mögliche Nachfrageschwäche aus Nordamerika und die Auswirkungen der Corona-Lockerungen in China. Das Essilor-Kursziel ergebe sich aus dem diskontierten Cashflow./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 17:29 / EDT

Charts zu den Werten im Artikel EssilorLuxottica

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 00:45 / EDT

Werbung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------