Villeroy und Boch Fliesen schließt Werk bis Ende des Jahres

MERZIG (dpa-AFX) - Der Keramikhersteller Villeroy & Boch Fliesen trennt sich von seinem Werk im saarländischen Merzig. Die Produktion werde im Laufe des Jahres auslaufen, teilte die V&B Fliesen GmbH mit. Betroffen seien rund 200 Mitarbeiter. Die Produktion werde in das Stammwerk der Eczacibasi-Gruppe in die Türkei verlegt, zu der V&B Fliesen seit 2007 mehrheitlich gehört. Als Gründe nennt das Unternehmen "extrem hohe Kosten für Energie, Transporte, Verpackung und Rohstoffe" sowie "das hohe Lohnniveau in Deutschland". Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

"Die harten Fakten lassen uns leider keine andere Wahl: Die V&B Fliesen GmbH braucht eine konsequente Neuaufstellung", teilte der Geschäftsführer V&B Fliesen GmbH, Jörg Schwall, mit. Für die betroffenen Mitarbeiter solle es "Maßnahmenpakete" mit individuellen Lösungen geben. Ziel sei es, für möglichst viele Mitarbeiter neue Arbeitsplätze zu finden.

Alle weiteren Aktivitäten der V&B Fliesen GmbH blieben in Deutschland. Die Logistik werde nach Polch in Rheinland-Pfalz verlagert, der Umzug solle bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Vertrieb, Marketing und Verwaltung sollen nach den Planungen Anfang 2023 in Merzig an den Start gehen./rtt/DP/mis