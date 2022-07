Nordex: Aktie erneut im Plus - Großauftrag aus Brasilien lässt Erholung weiter gehen - jetzt aufspringen?

Die Papiere des Windkraftanlagenbauers setzen ihren positiven Trend heute fort. Nachdem der Kurs bereits Donnerstag um fast 10 Prozent in die Höhe gesprungen ist, geht es heute weitere 2 Prozent in die Höhe. Ein Großauftrag aus Brasilien lässt die Anleger weiter zugreifen. Das kann die Aktie auch sehr gut gebrauchen. Vor dem heutigen Start in den Handelstag verbucht Nordex ein Minus von 38 Prozent seit Jahresanfang.

Großauftrag aus Brasilien

Nordex teilte heute mit, einen Auftrag zur Lieferung und Errichtung von 80 Turbinen für einen 456-MW-Windpark in Brasilien erhalten zu haben. Am Vortag hatten die Rostocker bereits Aufträge aus Finnland vermeldet und mitgeteilt, im zweiten Quartal insgesamt Bestellungen für Anlagen mit einer Leistung von 1,8 Gigawatt erhalten zu haben.

Aktie auf dem Niveau sehr interessant

Für uns ist die Aktie von Nordex unter 10 Euro ein klarer Fall für ein sehr interessantes Investment. Die Aktie hat zwar aktuell Probleme mit der Profitabilität, der Lieferkette und den hohen Rohstoffkosten, aber das sind Probleme untern denen die gesamte Branche leidet und nicht ein hausgemachtes Problem von Nordex. Zudem dürften die Probleme im Laufe der Zeit wieder nachlassen bis verschwinden.

Anleger sollten sich heute Fragen: Wie ist es um Nordex bestellt, wenn die oben aufgezählten weg sind. Auf dem Weg in eine emissionsfreie Zukunft kommt die Menschheit an Windkraft nicht vorbei. Die Bundesregierung unternimmt gerade alles, um den Ausbau in Deutschland weiter zu beschleunigen. Ähnlich sieht es im Rest der Welt aus. Das zeigen auch die neuen Aufträge die Nordex in dieser Woche an Land gezogen hat.

Für langfristig orientierte Anleger mit guten Nerven ist die Aktie daher durchaus ein interessantes Investment.

Mit Material von dpa-AFX