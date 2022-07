dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.07.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Chemiekonzern BASF verdient mehr als erwartet - Preiserhöhungen helfen

LUDWIGSHAFEN - Der Chemiekonzern BASF hat im zweiten Quartal dank Preiserhöhungen und dem schwachen Euro mehr Geschäft und Gewinn gemacht als von Experten gedacht. Mit Blick auf das unsichere Konjunkturumfeld wagte das Management allerdings nicht, Änderungen an den Jahreszielen vorzunehmen. Die Aktie lag am Dienstagvormittag mit 2,4 Prozent im Minus und damit deutlich schlechter als der schwache Dax.

Pepsico will noch mehr erlösen - Russland-Ukraine-Krieg zehrt am Gewinn

PURCHASE - Nach einem deutlichen Umsatzschub im zweiten Quartal will der US-Getränkeriese Pepsico im laufenden Jahr noch mehr erlösen als bislang in Aussicht gestellt. Der Umsatz solle 2022 ohne Währungseffekte und Übernahmen nun um zehn Prozent wachsen, teilte der Konzern am Dienstag in Purchase (US-Bundesstaat New York) mit. Bereits bei Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal hatte Konzernchef Ramon Laguarta das ursprüngliche Wachstumsziel von 6 auf 8 Prozent erhöht. Abschreibungen infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine und der Sanktionen gegen Russland zehrten allerdings deutlich am Gewinn.

Spanien plant befristete Sondersteuer für Banken - Aktien sacken ab

MADRID - Die spanische Regierung will Banken wegen der wirtschaftlichen Folgen des Russland-Ukraine-Kriegs und der gestiegenen Inflation mit einer befristeten Sondersteuer belegen. Die Steuer solle für zwei Jahre erhoben werden und jährlich etwa 1,5 Milliarden Euro einbringen, sagte Ministerpräsident Pedro Sanchez am Dienstag in Madrid. Außerdem kündigte er weitere wirtschaftspolitische Maßnahmen an, darunter eine Erhöhung der Subventionen für den Verkehr. Durch eine geplante Gewinnsteuer für Energieunternehmen sollten ebenfalls über zwei Jahre jährlich etwa 2 Milliarden Euro zusammenkommen.

Twitter-Anwälte: Musks Rückzieher von Kaufvertrag ist ungültig

SAN FRANCISCO - Twitter stellt die Weichen für eine juristische Auseinandersetzung mit Tech-Milliardär Elon Musk um dessen Versuch, die Übernahme des Online-Dienstes abzublasen. Twitters Anwälte hielten in einem Brief an Musks Rechtsvertreter fest, seine Aufkündigung des Deals sei aus Sicht des Unternehmens "ungültig und unrechtmäßig". Twitter habe anders als von Musk behauptet nicht gegen die Übernahmevereinbarung verstoßen, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Schreiben. Hingegen verletze Musk mit seinem Rückzieher die Übereinkunft wissentlich und absichtlich.

Studie: Häufige Flugabsagen könnten Normalzustand werden

HAMBURG - Flugpassagiere müssen sich in Europa nach Analyse des Kreditversicherers Allianz Trade auf anhaltend harte Zeiten einstellen. Einer am Dienstag vorgestellten Studie zufolge steigen in diesem Jahr die Ticketpreise zwar kräftig. Die Fluggesellschaften hätten dennoch keinen finanziellen Spielraum, ihre Personalmisere zu beheben. Die im Moment so häufigen Flugstreichungen könnten so zum Normalzustand werden. Mittelfristig rechnen die Finanzexperten im Europaverkehr zudem mit Vorteilen für die umweltfreundlichere Eisenbahn.

Klarna-Bewertung fällt in Finanzierungsrunde um 85 Prozent

STOCKHOLM - Die Gesamtbewertung des Bezahldienstes Klarna ist binnen eines Jahres um 85 Prozent eingebrochen. Die Firma aus Schweden holte sich in ihrer neuen Finanzierungsrunde bei Geldgebern 800 Millionen Dollar (rund 794 Mio Euro). Klarna musste dabei aber eine Bewertung von nur 6,7 Milliarden Dollar akzeptieren statt der 45,6 Milliarden Dollar in der vergangenen Finanzierungsrunde im Juni 2021. Die Bewertung ergibt sich daraus, welche Beteiligung am Unternehmen die Geldgeber für ihre Investition bekommen. Mit anderen Worten gibt es nun viel mehr Klarna-Anteile fürs gleiche Geld.

