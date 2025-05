dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.05.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: United Internet bekommt Netzausbaukosten zu spüren

MONTABAUR - Kosten für den Netzausbau der Tochter 1&1 haben bei United Internet Anfang 2025 auf das Ergebnis gedrückt. 1&1 bekommt weiterhin den Umzug der Mobilfunk-Kunden auf ihr neues Netz zu spüren. Das Unternehmen muss dabei immer noch eine erhöhte Zahl von Kündigungen hinnehmen, wie Unternehmenschef Ralph Dommermuth am Montag in einem Brief an die Aktionäre schrieb. Allerdings lief es bei der Internetdienstleister-Tochter Ionos dank der kleineren Sparte AdTech deutlich besser als ein Jahr zuvor.

Geheimnis gelüftet: Trump will Preise für Medikamente senken

WASHINGTON - Die von US-Präsident Donald Trump groß angekündigte Bekanntmachung ist nun raus: Er will die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente senken und nimmt die Pharmaindustrie ins Visier. Er werde am Montagmorgen (Ortszeit) eines der "folgenreichsten Dekrete" in der Geschichte der USA unterzeichnen, kündigte der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social an. Dort hatte er zuvor geschrieben, dass er "eine der wichtigsten" Ankündigungen überhaupt machen werde. Bereits vergangene Woche stellte Trump eine "weltbewegende" Ankündigung in Aussicht. US-Medien hatten bereits spekuliert, dass es um Preise für Arzneimittel gehen könnte.

ROUNDUP: Machtkampf zwischen ProSiebenSat.1-Großaktionären um Anteile

UNTERFÖHRING - Zwischen den ProSiebenSat.1 -Großaktionären aus Italien und Tschechien gibt es einen Machtkampf um den Medienkonzern. Aktionäre des Streubesitzes, die verkaufen wollen, können nun zwischen zwei Angeboten auswählen. Die in Tschechien gegründete Unternehmensgruppe PPF kündigte ein höheres Angebot an als das, das unlängst der Berlusconi-Konzern MediaForEurope (MFE) in Mailand vorgelegt hatte. Für den ProSiebenSat.1-Aktienkurs ging es am Montag steil nach oben.

ROUNDUP 2: Unicredit schafft höchsten Quartalsgewinn ihrer Geschichte - Kursplus

MAILAND - Der italienischen Großbank Unicredit ist während ihres Ringens um die Commerzbank ein überraschend guter Jahresstart gelungen. Nachdem die Commerzbank am Freitag ihren höchsten Quartalsgewinn seit 2011 verkündet hatte, gab das Mailänder Institut am Montag einen Quartalsüberschuss von 2,8 Milliarden Euro und damit den höchsten Gewinn seiner Geschichte bekannt. Zudem legte Unicredit-Chef Andrea Orcel die Latte für das Gesamtjahr etwas höher.

ROUNDUP: Evonik bestätigt Jahresziel - Operativer Gewinn erholt zum Jahresstart

ESSEN - Bessere Geschäfte mit Tierfuttereiweiß sowie Sparbemühungen haben Evonik im ersten Quartal zu einem Gewinnanstieg verholfen. Zudem waren Produkte für die Farben- und Beschichtungsindustrie sowie Pharmawirkstoffe gefragt. Das Gewinnziel für 2025 steht, trotz der Unsicherheiten durch die protektionistische US-Handelspolitik. Dabei setzt der Essener MDax -Konzern auch auf sein breites Produktportfolio, eine ausgeprägte lokale Produktion sowie Kostensenkungen.

ROUNDUP: Salzgitter schreibt rote Zahlen - Umsatz geht deutlich zurück

SALZGITTER - Der Stahlkonzern Salzgitter hat im ersten Quartal deutlich weniger Umsatz gemacht und ist in die roten Zahlen gerutscht. Ein schwaches konjunkturelles Umfeld und eine sinkende Stahlnachfrage drückten auf die Ergebnisse, teilte das Unternehmen am Montag mit. Zudem belasteten Sondereffekte. "Das wirtschaftliche Umfeld war im ersten Quartal 2025 alles andere als unterstützend", kommentierte Finanzchefin Birgit Potrafki. Die Jahresprognose bekräftigte Salzgitter.

ROUNDUP: Formycon startet schwächer ins Jahr - Ausblick steht

PLANEGG-MARTINSRIED - Ein Rückgang bei den Meilensteinzahlungen und bei Erstattungen von Entwicklungsleistungen haben den Biosimilar-Hersteller Formycon zum Jahresstart belastet. Beides überrascht allerdings nicht, da Projekte voranschritten. Hinzu kommt teilweiser Preisdruck bei Verkäufen in den USA. Der Umsatz knickte im ersten Quartal im Jahresvergleich laut einer Mitteilung vom Montag um 70 Prozent auf 5,3 Millionen Euro ein. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rutschte von minus 5,5 auf minus 13,2 Millionen Euro ab. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.

ROUNDUP: Procredit baut Kreditportfolio aus - Gewinn sinkt wegen höherer Kosten

FRANKFURT - Die Procredit Holding hat ihr Kreditportfolio im ersten Quartal leicht ausgebaut. Es stieg um 2,5 Prozent auf knapp 7,2 Milliarden Euro, wie das jüngst in den Kleinwerte-Index SDax aufgestiegene Finanzinstitut am Montag in Frankfurt mitteilte. Mittelfristig will das Unternehmen das Kreditportfolio auf über zehn Milliarden Euro ausbauen.

Hochtief startet mit Gewinnsprung ins neue Jahr - Jahresziel bestätigt

ESSEN - Der Baukonzern Hochtief hat im Auftaktquartal 2025 deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Dazu trugen vor allem die US-Tochter Turner und die australische Tochter Cimic bei. Weniger rund lief es hingegen beim spanischen Autobahnbetreiber Abertis , an dem Hochtief rund 20 Prozent hält. Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn sei im ersten Quartal im Jahresvergleich um 17,3 Prozent auf 166,8 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montag in Essen mit. Im laufenden Jahr rechnet Hochtief dank eines guten Auftragsbestands weiter mit einem bereinigten Nettogewinn von 680 bis 730 Milliionen Euro. 2024 war der bereinigte Gewinn um 13 Prozent auf 625 Millionen gestiegen.

