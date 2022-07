Delivery Hero Long: 90-Prozent-Chance!

Der im MDax notierte Lieferdienst Delivery Hero hat im abgelaufenen Geschäftsjahr sein Wachstumsziel übertroffen. Das Management treibt das Wachstum auch mit Übernahmen von Konkurrenten voran. Delivery Hero hatte am 4. Juli die an Silvester bekannt gegebene Übernahme von Glovo vollzogen. Zuvor schon hatten die beiden Unternehmen sich aber abgestimmt und sich gegenseitig Landesgesellschaften verkauft, um das Portfolio zu bereinigen. Damit hat der expandierende Lieferdienst die EU-Kartellbehörde auf den Plan gerufen, die die Büros in Berlin und des übernommenen spanischen Lieferdienst Glovo wegen Kartellbildung durchsucht. Die unternehmerischen Maßnahmen zeigen Wirkung, nachdem die Deckungsbeiträge von Quartal zu Quartal besser werden. Noch dieses Jahr sollte im Kerngeschäft der Break-even-Punkt erreicht werden, wenn eine allfällige Kartellstrafe nicht zu hoch ausfällt.

.

Zum Chart

.

Schon zum Börsenstart am Tag nach der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal 2021 am 11. Februar 2022 stürzte der Kurs ab. Die Aktie schloss mit 46,49 Euro letztlich gut 30 Prozent im Minus. Am 10. Februar hatte der Schlusskurs des Papiers noch bei gut 66 Euro gelegen. Zum Vergleich lag das All Time High von Anfang Januar 2021 bei 145,40 Euro. Seit dem Einbruch vom 11. Februar hat der Kurs an der Unterstützung bei 38,83 Euro gedreht und trotz schwierigem Marktumfeld mittelfristig einen Boden ausgebildet. Mitte April 2022 wurde diese Formation nach unten verlassen und am 12. Mai ein Tief in Höhe von 23,88 Euro markiert. Der Rebound führte wieder bis zum wichtigen Kernwiderstand bei 38,83 Euro. Seit Anfang Juni versucht der Kurs vergeblich diesen Kernwiderstand nachhaltig zu überschreiten. Gelingt hier der Durchbruch, ist ein Hochlauf bis zum Widerstand bei 51,26 Euro möglich.