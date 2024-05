Dax setzt Rücksetzer fort - Bayer-Aktie legt zu

Der Dax hat am Freitag vor Pfingsten von seinem Rekord weiter Abstand genommen. Nach der ersten halben Stunde im Xetra-Handel gab der deutsche Leitindex um 0,36 Prozent auf 18 671,46 Punkte nach. Am Mittwoch hatte er bei 18 892 Punkten einen Höchststand erreicht."

Nach der Rekordjagd in der aktuellen Handelswoche scheint dem Dax so langsam die Luft auszugehen", sagte der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow und verwies darauf, dass sich am Vortag bereits am US-Aktienmarkt eine Tendenz zu Gewinnmitnahmen abgezeichnet habe

.Die wichtigsten Indizes in New York hatten ihre Rekordmarken letztlich nicht ganz halten können, nachdem der US-Leitindex Dow Jones Industrial erstmals in seiner langen Geschichte die Marke von 40 000 Punkten übersprungen hatte. Auch aus Asien kamen am Morgen keine stärkeren Impulse.

Berichtssaison im Fokus

Unternehmensseitig geht es vor dem Wochenende ruhiger zu, auch weil die Berichtssaison in Deutschland ausläuft. Nachzügler ist am Freitag noch der Versicherer W&W aus dem Nebenwerteindex SDax , dessen Aktien nach der Zahlenvorlage zuletzt 0,3 Prozent höher notierten.

Nachrichtlich im Blick steht zudem der Rüstungskonzern Renk, bei dem sich laut Kreisen der Alteigentümer Triton von Aktien im Wert von 250 Millionen Euro trennt. Der Panzergetriebe-Hersteller war Anfang Februar an die Börse gegangen. Die gerade erst in den SDax aufgestiegenen Papiere sanken um 2,5 Prozent.

Bayer legt zu

Bayer legten nach positiven Studiendaten zum Wechseljahre-Mittel Elinzanetant um 0,8 Prozent zu.

Das Mittel könnte zu einem Kassenschlager werden, begründete ein Händler die Kursgewinne. (mit Material von dpa-AFX)