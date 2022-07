BlackRock: Schwierige Zeiten

BlackRock hat im zweiten Quartal rund 30 Prozent netto weniger eingenommen als im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,12 Mrd. US-Dollar nach 1,61 Mrd. zuvor. Je Anteilsschein macht sich damit ein Gewinnrückgang von 10,45 auf 7,36 US-Dollar bemerkbar. Das lag klar unter den Erwartungen der Analysten. Das von BlackRock verwaltete Vermögen verringerte sich um elf Prozent auf 8,49 Bio. US-Dollar.

Ein Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt derzeit einen offenen Kampf um die Unterstützung gelegen um den 200-Wochen-Durchschnitt sowie die Horizontalunterstützung aus Sommer 2020. Fällt dieser Support, dürften weitere Verluste die Aktie belasten und würden sich durchaus für ein Investment anbieten. Noch aber können Bullen dagegenhalten.

Zitterpartie am EMA 200

Solange die aktuellen Jahrestiefs um 575,60 US-Dollar nicht bärisch gekreuzt werden, kann durchaus die volatile und seit Wochen anhaltende Schiebephase um den EMA 200 als Stabilisierungsversuch gewertet werden. Aber erst über einem Niveau von mindestens 653,00 US-Dollar erfährt die BlackRock-Aktie Aufwärtspotenzial zurück an 700,00 US-Dollar und darüber an den 50-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 733,24 US-Dollar (fallend). Spätestens ab 800,00 US-Dollar dürften wieder signifikante Gewinnmitnahmen bevorstehen. Technisch stellt der aktuelle Bereich durchaus eine potenzielle Trendwendezone dar. Ein Kursrutsch unter die aktuellen Jahrestiefs von 575,60 US-Dollar dürfte dagegen sofortiges Korrekturpotenzial an 531,39 und womöglich noch 491,00 US-Dollar bereithalten.