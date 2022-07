STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Boeing - Comeback des Flugzeug-Giganten?

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Boeing (WKN UK4Z62)

Am Freitag steht ein Call-Optionsschein auf Boeing im Fokus der Stuttgarter Derivateanleger. An der Euwax wird das Produkt rege gekauft. Boeing glänzte in dieser Woche mit guten Auslieferungszahlen. Im zweiten Quartal lieferte man 121 Verkehrsflugzeuge aus, nach 95 im ersten Quartal. Nach einer schwachen ersten Jahreshälfte konnte die Boeing-Aktie in den vergangenen Tagen deutlich zulegen. In Stuttgart setzt man ebenfalls auf ein Comeback.

2. Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MD3B1Q)

Ebenfalls rege gehandelt wird an der Euwax heute ein Call-Optionsschein auf Alphabet, der von den Derivateanlegern gekauft wird. Alphabet fiel in den vergangenen Tagen im schwachen Marktumfeld zurück. Zum Wochenausklang gibt es bei der Google-Mutter einen Aktiensplit. Aus einer Aktie werden im US-Handel 20 Stück. Anleger setzen auf einen psychologischen Effekt dieser optischen Verbilligung und nehmen Alphabet mit einem Optionsschein ins Depot.

3. Call-Optionsschein auf Royal Dutch Shell (WKN MD4QX7)

Erneut stark gehandelt wird ein Call-Optionsschein auf Shell. Am Freitag wird der Schein mehrheitlich verkauft. Der Ölpreis fiel am Donnerstag erneut stark zurück. WTI notiert nun unter dem Niveau des Kriegsausbruchs in der Ukraine. Rohstoffpreise befinden sich aufgrund der Rezessionssorgen in Europa und den USA unter Druck.

Euwax Sentiment Index

An der Euwax nutzen Anleger die Erholung des DAX am Vormittag, um in die Defensive zu gehen. Der Euwax Sentiment fiel am Vormittag deutlich in den negativen Bereich. Anleger setzen also auf einen fallenden DAX. Am Mittag erholte sich der Sentiment zwar etwas, doch Derivateanleger bleiben vorsichtig.

