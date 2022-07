Citigroup: Einnahmen steigen deutlich

Als Hauptbelastungsfaktor erwiesen sich Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite bei der Citigroup, dies brockte dem Unternehmen einen deutlichen Gewinnrückgang ein. Demgegenüber aber stehen gestiegene Einnahmen, was den steigenden Zinsen und höheren Erträgen im Handelsgeschäft zu verdanken ist. Insgesamt schnitt die Citigroup besser ab als von Marktbeobachtern erwartet wurde.

Der Gewinn des Kreditinstituts sank im zweiten Quartal um 27 Prozent auf 4,5 Mrd. US-Dollar. Je Aktie verdiente die Bank 2,19 US-Dollar. Für Kreditausfälle stellte die Citigroup 375 Mio. US-Dollar zurück. Die Einnahmen stiegen dagegen um 11 Prozent auf 19,6 Mrd. US-Dollar.

Technisch sehr interessant

Mit dem jüngsten Rücksetzer der Citigroup-Aktie in den Bereich der Notierungen aus Oktober 2020 wurde eine riesige Kurslücke geschlossen, die aktuelle Wochenkerze präsentiert sich zudem noch in Form eines bullischen Hammers. Damit deutet sich um 45,00 US-Dollar ein durchaus vielversprechender Boden an, der im weiteren Verlauf Zugewinne an 54,25 und darüber in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts um 57,35 US-Dollar freisetzen könnte. Dieses Szenario würde sich entsprechend gut für ein kurzzeitiges Long-Investment anbieten. Geht es unter 40,00 US-Dollar mit der Aktie abwärts, müssten Abschläge auf die Verlaufstiefs aus der Coronazeit um 32,00 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.