DELIVERY HERO - Zeit für einen großen Knall?

Die Aktie von Delivery Hero fiel am 12. Mai 2022 auf ein neues Allzeittief bei 23,88 EUR zurück. Es kam aber zu keinem stabilen Bruch des alten Allzeittiefs bei 25,26 EUR aus dem Juni 2017.

Die Aktie setzte zu einer Erholung auf 41,57 EUR an. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Konsolidierung. Diese läuft nach aktuellem Stand in einem symmetrischen Dreieck ab. Am Dienstag notierte die Aktie intraday über der oberen Dreiecksbegrenzung. Zu einem Tagesschlusskurs außerhalb des Dreiecks kam es aber nicht. Inzwischen läuft der Wert langsam in die Spitze des Dreiecks hinein. Es sollte also bald zur Auflösung kommen.

Kaufsignal, wenn …

Gelingt der Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero ein Ausbruch aus dem Dreieck nach oben, wofür aktuell ein Tagesschlusskurs über 39,24 EUR notwendig wäre, dann könnte eine dynamische Erholungswelle starten. Diese könnte die Aktie innerhalb weniger Tage in Richtung 48,70-52,40 EUR führen.

Sollte es allerdings zu einem Rückfall aus dem Dreieck nach unten kommen, dann wäre die Erholung seit 12. Mai beendet. In diesem Fall würde eine Abwärtsbewegung an das Allzeittief drohen. Dafür ist aktuell ein Rückfall unter 34,78 EUR notwendig.

Fazit: In Kürze könnte es zu einer kurzen, aber dynamischen Bewegung in der Aktie von Delivery Hero kommen. Die Chancen stehen etwas besser dafür, dass die Bewegung nach oben geht. Aber das Startsignal fehlt noch.

